Portem des del 2008 pagant la factura de la nefasta gestió que les persones governants estan duent a terme en la gestió dels afers i serveis públics. Crisi immobiliària, financera, econòmica, sanitària, energètica, climàtica, etcètera. I sempre ens toca pagar a les mateixes persones: a nosaltres.

Fa més de 24 anys que faig el mateix recorregut en cotxe per anar i venir de treballar: Tossa – Llagostera – Cassà – Girona, i després la tornada.

Fa mesos que veig als Mossos a la rotonda dels taps de suro de Cassà. Dia sí, i dia també. Veig com cada dia aturen vehicles.

Avui, m’ha tocat a mi. Conscient i tranquil·la de no haver fet res, m’he aturat i he donat el carnet. Sorpresa! M’han posat una denúncia de 3 punts i 200€ perquè la Mosso que estava a la recta de Llagostera-Cassà parada a la dreta en un vehicle blanc ha dit: «La persona denunciada condueix amb el telèfon a la mà dreta i posat damunt del volant». Mentida, mentida i mentida! Conduïa amb les dues mans al volant. No és cert!

Quan m’ho ha dit el Mosso de la rotonda, li he dit que no era cert, que tenia el mòbil a la butxaca de la jaqueta. La resposta: he de fer cas del que diu l’agent de l’autoritat, faci una recurs.

No m’ho puc creure. Ens roben!. Ens roben! I no podem fer res, estem totalment desemparats. He trucat al servei de recurs de multes, ha oficines de defensors del ciutadà i simplement m’expliquen que saben de diferents casos iguals, de persones multades amb la mateixa sanció que ni tants sols tenen mòbil (persona gran). La multa per conduir amb el mòbil és la segona més posada i no necessiten res per demostrar que és cert. Si faig recurs perdo la bonificació i tinc totes les de perdre perquè preval «la presumpció de veracitat de l’agent». El més segur és que tinguin l’ordre d’aconseguir diners. I ens roben, així de ras i curt: ens roben