La taca d’oli: aturem les guerres

No són gaires, més aviat pocs, però des d’octubre s’han anat escampant arreu per Catalunya. Es planten regularment davant d’edificis institucionals: ajuntaments, Hisenda, Defensa... d’una dotzena de ciutats catalanes com ara Banyoles, Figueres, Oliana, Sentmenat, Barcelona, Sabadell... I la xifra va en augment. No són estridents, no fan cridòria, però el seu missatge és clar i precís: Aturem les guerres! Un clam enmig de tant soroll mediàtic. I una exigència dirigida als governs: res justifica la resolució dels conflictes mitjançant les guerres; l’escalada bèl·lica, la cursa armamentística, no són altra cosa que afegir benzina al foc i perllongar el patiment de les víctimes civils.

La campanya arrenca com una resposta a la guerra d’Ucraïna. No per donar la raó a uns o altres, sinó per denunciar la incapacitat dels governs per aturar les guerres. S’origina entorn de grups pacifistes i per la no-violència amb Martí Olivella, antic insubmís i conegut activista, com a figura visible. A Girona, a proposta d’Intermón-Oxfam i de Justícia i Pau, la Coordinadora d’ONG Solidàries acordà sumar-se a la campanya i començà les concentracions el 16 de novembre. Aviat, en sintonia amb les altres ciutats i pobles, es presentarà una moció al Ple de l’Ajuntament, demanant un posicionament públic del nostre govern local sobre aquesta iniciativa amb mesures vinculades a la resolució per mitjans diplomàtics dels conflictes, implantació de sistemes de defensa no-violenta i reconversió de la indústria i la cultura de la guerra cap a la cultura de la seguretat humana enfront del canvi climàtic i la pau.

És també una crida adreçada a la ciutadania: Els governs, tal com estem veient, no són ni seran els que acabaran amb les guerres, la seva pròpia dinàmica de fronteres, confrontacions i interessos interns no ho permet. La solució ha de venir des de la ciutadania. De forma activa i pressionant els nostres governs. Aquí i arreu del món. Deixem d’alimentar els exèrcits i la indústria de les armes, sense ells no hi ha guerra possible. I els recursos que s’hi destinen, multimilionaris, els necessitem per afrontar les crisis que té la humanitat: climàtica, energètica, alimentària... Preparem-nos, en tot cas, per a la resolució pacífica dels conflictes i la defensa civil no-violenta si fos necessària.

És una qüestió de dignitat i d’estimació per la humanitat. Hem de ser capaços de fer-ho millor i no ens podem quedar de braços plegats, indiferents davant la conflictivitat creixent al planeta que ens allunya dels esforços necessaris per evitar el desastre mediambiental. No més guerres, no en el nostre nom!

Han començat pocs, però són persistents. S’adrecen a les nostres consciències. Tant de bo el seu missatge s’estengui com una taca d’oli i impregni les nostres societats. El nostre món necessitat urgentment una cultura de pau i no de guerra.

(Concentracions davant dels Ajuntaments: Banyoles, dissabtes a les 12 h. Figueres, divendres a les 19 h. Girona, dimecres a les 19 h. Més informació: www.aturemlesguerres.cat)