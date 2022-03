En un entorn rural pot un veí tancar una carretera pública que és l'accés a diverses finques per tenir vaques soltes i els veïns haver de baixar del cotxe cada vegada que passen per obrir i tancar la portalera?

Sense estar degudament autoritzada, cap persona pot tancar un camí o carretera pública, o col·locar-hi cap mena d’obstacle.

Joan Blanco Ginés

Bon dia, si volgués donar força diners a un familiar, ho podria fer? S'ha de pagar algun impost? Ho he de fer davant d'un notari? Gràcies

Vostè pot fer la donació per l'import que desitgi. Un cop feta, el donatari disposarà d'un mes per liquidar l'impost de donacions. La quota a pagar dependrà de diferents factors, com l'import de la donació, la relació de parentiu entre donant i donatari, el destí que es doni als diners donats i si la donació es formalitza en escriptura pública o no. No és obligatori que la donació es faci en escriptura pública. Ara, si el donatari fos un descendent, accedent o el cònjuge del donant, sí que seria molt recomanable fer-ho, doncs en aquell cas es podria beneficiar d'un tipus impositiu molt més baix.

Joan Blanco Ginés

Bon dia, algunes empreses estan tenint problemes per la vaga de transports i han demanat als seus treballadors fer ara 15 dies de vacances? L'empresa pot decidir aquesta mesura o el treballador pot triar quan fa les seves vacances? Gràcies

Conforme indica l’article 38 de l’Estatut dels Treballadors, les vacances han de pactar-se de mutu acord entre empresa i treballador, amb una antelació mínima de dos mesos. Per tant, ni l’empresa pot obligar al treballador, ni al contrari. La mesura més adient en aquest supòsit hauria de ser que l’empresa realitzés un Expedient de Regulació d’Ocupació Temporal (ERTO), ja sigui per reduir la jornada o, directament, suspendre la mateixa fins que acabi la causa que el provoca.

Luis Moreno Prat

Bon dia. Els meus pares (vius) tenen un pis i jo el vull comprar per la meitat del preu que marqui la taxació, com ho podem fer per no tenir problemes després amb Hisenda? Gràcies.

Per poder resoldre la seva pregunta caldria tenir més informació. Pot posar-se en contacte amb el nostre despatx, des d’on mirarem de donar-li una resposta acurada als seus dubtes.

Miquel Garcias Miquel

Soc hereu de part de l'herència de la meva mare i vull renunciar. Si renuncio, els meus fills que són majors d'edat, han de realitzar també algun tràmit?

No ens indica si la seva mare va atorgar o no testament. Si no hagués testament, la repudiació d’un cridat a l’herència fa que la part d’aquest acreixi als altres cridats. En cas d’haver-hi testament, caldria veure quina ha estat la voluntat de la seva mare, si va establir algun tipus de substitució i a favor de qui. Si hi ha una substitució a favor dels fills, si vostè repudia l’herència la seva part passaria als seus fills, qui poden acceptar-la o repudiar-la. De no haver-hi substitució, o si havent-hi els afavorits també repudien, la seva part acreix als altres hereus.

Miquel Garcias Miquel

La meva parella i jo som parella de fet i no tenim fills, en cas que un dels dos morís, tindria dret l'altre membre de la parella a heretar els seus béns?

Si no atorguessin testament, i no havent-hi fills, en cas de mort d’un dels membres d’una parella de fet hereta el convivent supervivent. De tota manera, el més segur seria atorgar testament, a on s’indiqués clarament que aquesta és la seva voluntat.

Miquel Garcias Miquel