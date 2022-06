Si compres un cotxe de segona mà, de particular a particular? Quin son els costos? S'ha de pagar alguna cosa a hisenda?

La compravenda d’un vehicle usat, quan la transmissió és entre particulars, està subjecta a l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, modalitat de transmissions patrimonials oneroses. L’import serà del 5% del valor del vehicle.

Joan Blanco Ginés Advocat

Quan es fa la compra d'un vehicle, qui s'ha de fer càrrec del canvi de nom davant de Trànsit? Gràcies

El canvi de titularitat del vehicle el pot tramitar tant el comprador com el venedor. Dependrà del que s’hagi pactat en el contracte de compravenda.

Joan Blanco Ginés Advocat

Quan s'adquireix un vehicle de segona mà qui s'ha de fer càrrec de l'impost de circulació del primer any? Qui el compra o qui el ven? Gràcies

El subjecte passiu de l’impost, i conseqüentment l’obligat a pagar-lo davant l’Agència Tributària, serà qui sigui titular del vehicle en la data de la seva meritació (31 de desembre), sens perjudici dels pactes privats que hi hagi entre les parts.

Joan Blanco Ginés Advocat

Si el concessionari no es vol fer càrrec d'una reparació, perquè diu que no entra en garantia. A quin organisme s'ha d'anar a reclamar?

En primer lloc, heu de demanar ell full oficial de reclamació a l’empresa, fent constar en el mateix la vostra queixa. També és possible fer-la arribar al concessionari per un mitjà que en deixi constància (formulari web, telèfon amb número d’incidència, etc.). Si en el termini de 30 dies no heu obtingut resposta, o bé la resposta no és satisfactòria, el que heu de fer és posar-vos en contacte amb el servei públic de consum que us correspongui segons el vostre municipi (pot ser del mateix Ajuntament, o del Consell Comarcal).

Miquel Garcias Miquel Advocat

Bon dia, de quines avaries/incidències s'ha de fer càrrec el venedor d'un vehicle de segona mà? Segons el tipus de reparació, hi ha un temps establert perquè el venedor hagi d'assumir-la? Si a l'hora de comprar el cotxe falta un mes per a passar la ITV, qui es fa càrrec? (venedor o comprador?). Si es necessita el canvi de rodes abans d'un any, és el venedor qui s'ha de fer responsable? Moltes gràcies i salutacions

En cas de compra entre particulars, el Codi Civil de Catalunya regula com una obligació del venedor, entre d’altres, garantir que el bé és conforme al contracte. Per això estableix en l’article 621-20 uns criteris per a determinar la conformitat: que el bé tingui la quantitat, qualitat, tipus, prestacions i ús pactats; que es lliuri amb l’empaquetatge o envasament acordats, i ser subministrat amb els accessoris i instruccions estipulats en el contracte. A més, llevat que hi hagi pacte en contrari o que per les circumstàncies no resulti aplicable, és necessari que el bé s’ajusti a la descripció feta pel venedor; que sigui idoni a l’ús habitual que es dona al bé; tingui les qualitats i prestacions habituals que sol tenir el bé o segons declaracions del venedor, o de la mostra que s’hagi presentat pel venedor, i que estigui degudament embalat.

El venedor respon de tota manca de conformitat del bé que existeixi en el moment de la transmissió del risc, que normalment tindrà lloc quan es lliuri el bé. Si fos compravenda de consum, es presumeix que la manca de conformitat que es posi de manifest en els sis mesos següents al lliurament del bé. Tot i això, no respondrà el venedor quan el comprador conegui o podia raonablement conèixer la manca de conformitat, llevat d’ocultació dolosa, o que hagués informat prèviament de la seva existència. El termini en què el venedor ha de respondre de la manca de conformitat és de dos anys després del lliurament del bé.

En cas de manca de conformitat, es disposa d’un termini de tres anys d'ençà que es coneix la mateixa perquè el comprador exerciti contra el venedor els remeis previstos legalment. Aquests remeis poden consistir a exigir el compliment del contracte, el que inclou la reparació o possible substitució, suspendre el pagament del preu, resoldre el contracte, reduir el preu, i, en tot cas, reclamar la indemnització de danys i perjudicis.

En el cas dels vehicles, cal tenir en compte que s’haurà d’acreditar que el defecte que ocasiona la reparació existia al temps de la compra, el que no sempre serà senzill. En el cas concret que esmenta que falti un mes per passar la ITV, es pot entendre que era una circumstància que es podia conèixer abans de la compra examinant la documentació del vehicle, llevat d’ocultació, o que s’hagués pactat alguna cosa al respecte com una rebaixa del preu. Pel que fa al canvi de rodes, segurament es trobaria amb el problema que s’ha indicat d’acreditar l’estat dels pneumàtics al temps de la compra, ja que es podria al·legar de contrari que el desgast s’ha ocasionat per l’ús del vehicle després d’haver estat adquirit.

En cas que la compra s’hagués fet a un professional, hi ha una garantia d’un any, i la normativa aplicable en aquest cas serà la del Text refós de la Llei General de Defensa de Consumidors i Usuaris.

Miquel Garcías Miquel Advocat

Ens ha passat just això amb un ciclomotor comprat a particular. Com es regulen els vicis ocults al CCC?

Miquel Garcías Miquel Advocat