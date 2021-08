Telecinco ha anunciat el fitxatge de Jordi Sánchez per Entrevías, la nova sèrie de la cadena produïda per Alea Media (Patria) i protagonitzada per José Coronado, Nona Sobo i Luis Zahera. L’actor de La que se avecina s’incorpora al repartiment del qual també forma part Felipe Londoño, Laura Ramos, Manuel Tallafé i María de Nati, entre d’altres. Creada per Aitor Gabilondo i David Bermejo, Entrevías explica la història de Tirso Abantos (Coronado), un home de principis l’existència rutinària del qual al seu barri de sempre fa un gir quan la seva néta adolescent entra inesperadament a la seva vida. El rodatge serà en diferents localitats de Madrid.