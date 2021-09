Masterchef està de celebració per la seva nova fita a escala mundial. Quan falten pocs dies per a l’estrena de la sisena temporada de la versió Celebrity a La 1 de Televisió Espanyola, el format culinari de Banijay ha superat el nombre de 500 edicions a tot el món des de la seva tornada l’any 2005. La primera edició Tamil de la història del talent show culinari, actualment en emissió a l’Índia, ha sigut l’adaptació que a aconseguit aquesta xifra rodona.

Fa més de 30 anys que el programa creat per Franc Roddam conquereix l’audiència. Nomenat pel Guiness World Records com a «Format televisiu de cuina de més èxit» el 2017, en l’actualitat compta amb més de 64 adaptacions locals i més de 10.000 entregues emeses a tot el món, assoliments que se sumen al d’aquestes 500 edicions internacionals.

«Arribar a aquesta marca és tot un assoliment per a la família MasterChef. Sense perdre l’essència i valors del format, cada versió és diferent i s’adapta a les particularitats i tradicions locals. Els equips que conformen aquestes 500 produccions han donat als nostres concursants l’oportunitat de fer un canvi a les seves vides, oferint entreteniment de qualitat i moments inoblidables per a milions d’espectadors a tot el món», afirma Lucas Green, Global Head of Content Operations de Banijay.

El primer MasterChef de la història de la televisió es va estrenar a la cadena britànica BBC el 1990 i es va emetre durant 11 anys. El 2005, Franc Roddam, en col·laboració amb la productora Shine TV, va reinventar el format per a BBC Two. El 2009 va saltar a BBC One, coincidint amb la primera adaptació internacional a Austràlia, que es va resultar ser un gran encert: la final d’aquella primera edició es va alçar com l’emissió més vista de l’any a la televisió australiana. L’espai segueix evolucionant i expandint-se any rere any i gaudeix de gran popularitat amb versions com MasterChef Junior, MasterChef Professionals, MasterChef All Stars, MasterChef Celebrity i, més recentment, MasterChef Abuelos.