El pintor i poeta gironí Narcís Comadira, Premi Nacional de Cultura el 2021, és avui el protagonista d’un nou lliurament de Tot el temps del món, el programa literari conduït per Anna Guitart que s’emet al canal 33. Comadira, que fa tot just unes setmanes celebrava el seu vuitantè aniversari publicant un nou poemari, Els moviments humans, parla en aquesta conversa dels seus inicis com a poeta, de la seva escriptura, de perfecció, del que ha estat la seva recerca de la bellesa i de com viu el fet de fer-se gran, amb l’ombra de la mort a prop. També recorda als qui ja no hi són, com l’editor Xavier Folch, que va morir l’estiu de l’any passat.