Cristina Pedroche (Madrid, 1988) es va estrenar el 2021 com a amfitriona dels solters i solteres que van viatjar a les Canàries a buscar l’amor televisat a Love Island (Neox) i repeteix ara amb una segona edició en què anuncia, amb la il·lusió del primer dia, que hi haurà proves noves i moltes sorpreses.

Per començar, aquesta vegada els progressos dels illencs i illenques, que és com s’anomena als participants, es veuran gairebé en directe. I hi haurà un botó vermell per nominar, cites a cegues... L’aventura va començar ahir i compta, a les nou del vespre, amb cinc dosis setmanals a Neox i continguts i un espai a Atresplayer Premium. «Love island arriba en el moment perfecte, ara que ve l’estiuet. Perquè veus platges, gent jove gaudint...», explica Pedroche.

I aquesta gent a qui al·ludeix, que han passat un càsting de 5.000 persones, són, a parer seu, el millor del millor: «Aquests deu nois i noies, més del munt de gent que van entrant, són molt divertits i molt entregats». I tots heterosexuals, un aspecte que va ser criticat a l’edició anterior. «És una qüestió de mecànica. Si fossin homosexuals o bisexuals, caldria canviar-la. Tant de bo hi hagi una edició LGTBI. Jo encantada de presentar-la. És una cosa que no està descartada», va assegurar.

Tot i això, li dol que es titlli Atresmedia de no recollir aquesta diversitat. «Quan té Los Javis, Veneno Drag Race, jo faig un discurs a les Campanades feminista i pro-LGTBI...», recorda.