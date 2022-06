L’actor Jeff Bridges continuarà donant vida a Dan Chase, un exagent de la CIA que torna gairebé per accident al món de l’espionatge. El canal nord-americà FX ha confirmat, segons diversos mitjans nord-americans, la renovació per a una segona temporada de The Old Man, la sèrie de suspens basada en la novel·la homònima de Thomas Perry i desenvolupada per Jonathan E. Steinberg i Robert Levine que es va estrenar als Estats Units fa tot just dues setmanes, el passat 16 de juny. A Espanya la producció arribarà pròximament a través del canal Star de la plataforma Disney Plus +, tot i que encara no s’ha fet oficial la data concreta de la seva estrena.