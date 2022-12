L’edició exprés de Pesadilla en el paraíso, que prepara Telecinco com a telonera de la tornada de Supervivientes, ja està en marxa. No obstant això, Lara Álvarez hauria demanat no continuar al capdavant del concurs en aquest segon lliurament, que s’estrenarà a principis de gener. No és factible que l’asturiana torni a posar-se al capdavant de Supervivientes des de l’illa si no pot gaudir d’unes setmanes de descans després del final de la primera edició de Pesadilla en el paraíso. Davant d’aquesta situació, els directius de Mediaset ja treballen en la recerca d’una nova copresentadora, que segons informa el portal YoTele, podria ser Nagore Robles.