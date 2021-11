Les xifres de la cooperació entre Inditex i Entreculturas parlen per si mateixes. Dues dècades de treball conjunt centrat en projectes educatius en països com l’Argentina, Mèxic o Sud-àfrica. Més d’1,2 milions de beneficiaris des de llavors. Aquest esforç conjunt es tradueix en programes a llarg termini a l’Amèrica Llatina, l’Àfrica o el Pròxim Orient que promocionen el desenvolupament dels més vulnerables, amb l'objectiu de reduir desigualtats, situacions de violència i discriminació, sempre a través de l'educació i l’ajuda humanitària. Per això, el grup tèxtil ha dedicat a aquestes iniciatives socials amb aquesta ONG més de 50 milions d'euros.

‘Educar Persones, Generar Oportunitats’

Un dels programes més destacats d'aquesta col·laboració i que ha generat un impacte més gran és “EPGO”, nascut el 2014, que té com a objectiu oferir formació professional a persones en risc d'exclusió. A través de tres línies d'acció -educació, ocupació i ajuda humanitària- la iniciativa vol ajudar més de 200.000 persones, especialment nenes i dones vulnerables.

L'impacte de la pandèmia i les restriccions imposades a tots els països han afegit noves necessitats i desafiaments en la resposta a la població atesa. S'estima que la Covid-19 ha comportat una crisi educativa que ha afectat el 91% de la població escolar i amb diverses conseqüències associades com el dèficit alimentari en la infància, l'escassetat d'espais de protecció o l'augment de la bretxa digital, entre altres. Per això, els projectes del Programa EPGO s'han ajustat per respondre a la nova realitat que ha deixat la pandèmia.

L'última edició del programa es porta a terme en 11 països -Mèxic, Veneçuela, Bolívia, l’Equador, l’Argentina, el Brasil, Paraguai, el Perú, l’Uruguai, Líban i Sud-àfrica-, als quals per primera vegada també s'ha sumat Espanya, a causa d’una necessitat creixent de treballar per a la transformació i la justícia social des d'un enfocament de ciutadania global.

La Covid-19 ha aguditzat les desigualtats ja existents i n’ha creat de noves, cosa que ha posat en valor més que mai la importància del suport a les persones més necessitades i ha augmentat la necessitat d'adaptació contínua per lluitar contra nous desafiaments.

Per aquest motiu, Inditex i Entreculturas, després d'analitzar el nou context, han adaptat gran part dels projectes per donar resposta urgent a les noves necessitats, sent l'atenció a les persones més necessitades i la flexibilitat sobre on i en què es destinen els fons, una de les seves principals virtuts.

Educació en entorns desprotegits

La pandèmia ha debilitat l'educació i el futur de milions d'alumnes de diferents llocs del món, afectant multitud d'escoles i posant en risc el desenvolupament d'un dret fonamental amb una repercussió enorme en el desenvolupament de la vida.

L'escola és un lloc on els alumnes no només aprenen, també se senten segurs i es protegeixen, a causa del difícil context de pobresa, explotació o entorns violents. Per tant, sembla més fonamental que mai.

Per aquesta raó, el programa EPGO (adreçat no només als alumnes, sinó també als seus familiars) es basa en un acompanyament que gira al voltant del reforç escolar i de la capacitació digital, amb trucades telefòniques i visites domiciliàries. També es treballa a través d'activitats com la lectura o els tallers artístics, millorant la convivència als centres educatius i transmetent valors i educació emocional.

‘Ellas lo Bordan’

Sens dubte, una altra de les branques importants de la nostra societat i que s'ha vist greument afectada per la pandèmia ha estat el sector laboral, que ha posat en situació o risc de pobresa milions de persones. Per aquest motiu, Inditex i Entreculturas tenen com a objectiu millorar les oportunitats laborals perquè aquestes persones aconsegueixin un desenvolupament que previngui la pobresa, la violència i puguin assolir unes condicions de treball òptimes.

Un dels programes recolzats sota el paraigua d'EPGO és l'empresa 'Ellas lo Bordan' (Madrid): un taller de costura que busca inserció laboral, oferint oportunitats laborals a dones en situació de vulnerabilitat.