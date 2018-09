La sorprenent tècnica militar per adormir-se en només dos minuts

Segur que t'ha passat en més d'una ocasió. Per molt cansat que estiguis, de vegades és tan difícil agafar el son que passes hores donant voltes al llit, mirant el despertador, fins que finalment caus rendit.

L'insomni és sens dubte el trastorn de son més freqüent en la població. Segons un estudi de la Societat Espanyola del Somni, un 20,8% dels majors de 15 anys presenta almenys un símptoma d'insomni tres nits per setmana.

A més de realitzar cada dia un seguit d'hàbits saludables, per posar fi a aquest trastorn del son hi ha una sèrie de tècniques que poden ajudar-te a dormir: la fórmula 10-3-2-1-0 de Craig Ballantyne, la 4-7- 8, etcètera. No obstant això, en les últimes setmanes un mètode per dormir ha destacat per sobre de la resta i s'ha fet viral a la xarxa.

Aquesta tècnica utilitzada per l'Armada dels Estats Units va aparèixer per primera vegada en el llibre 'Relax and Win: Championship Performance' (1981) de Lloyd Bud Winter. No obstant això, no ha estat fins fa poc que ha ressorgit a la xarxa gràcies al portal Joe.co.uk.

Malgrat que no és actual, el fet que aquest mètode prometi dormir en només dos minuts ha aconseguit que se sumin a ell adeptes d'arreu del món.



Com adormir-se en només dos minuts

Comença relaxant els músculs de la cara, inclosos la mandíbula, la llengua i els que estan al voltant dels ulls.

Un cop relaxats els músculs de la cara, hauràs de fer el mateix amb els de la resta del cos. Per això comença deixant caure les espatlles el més baix possible per reduir la tensió. Després relaxa la part superior i inferior d'un braç i fes el mateix amb l'altre.

En següent lloc ve la respiració. Comença a inhalar i a exhalar per relaxar el teu pit.

Finalment, relaxa les cames, començant per les cuixes i acabant per les cames.



I què passa ara? Lloyd Bud Winter suggereix que, després de seguir els passos anterior i d'aclarir la ment durant deu segons, t'imaginis una de les tres següents situacions.