Aquests són els riscos de no reposar una dent perduda

Una deficient higiene bucodental, una malaltia, càries, un traumatisme, un tractament dental inacabat, sigui quin sigui el motiu, és bastant senzill i habitual que al llarg de la nostra vida perdem una o diverses peces dentals.

"Encara que resulten molt òbvies les conseqüències estètiques que ocasiona la pèrdua d'una dent de la part frontal de la nostra dentadura, moltes persones opten per no reemplaçar els buits dentals menys visibles i no són conscients del risc que suposa per a la seva salut", explica la directora mèdica de Smygroup, María Magallón.

Actualment això té fàcil solució, però, algunes persones, bé perquè comporta una despesa elevada o bé per la por a anar al dentista, opten per no reposar la peça perduda. En concret, això, a part dels inconvenients estètics que suposa, pot provocar nombrosos problemes bucodentals que, de no posar-li fre, poden resultar nocius per a la nostra salut.

Però hi ha cinc conseqüències que té per a la salut no reposar a temps una peça dental que s'ha perdut:

1. Moviments dentals: és habitual que les dents adjacents a la peça perduda tendeixin a moure's i a ocupar el buit que ha quedat lliure. Aquests moviments poden provocar contactes amb altres peces dentals que poden resultar dolorosos ja que poden produir alguna fractura, càries, sagnat o inflamació a les genives.

2. Dificultat en la masticació: els molars i premorales són essencials en una mossegada equilibrada ja que són els que exerceixen la major pressió a l'hora de mastegar. Amb l'absència d'una dent, la resta hauran de treballar més, el que provocarà una sobrecàrrega en la resta de dents el que pot ocasionar desgast i dolors afegits.

3. Pèrdua òssia: amb el pas del temps, l'os que subjectava la dent perdut arribarà a atrofiar a causa del desús, el que derivarà en tractaments dentals més llargs, costosos i dolorosos.

4. Problemes digestius: com hem vist, la pèrdua d'una dent pot alterar el nostre patró de masticació el que provocarà problemes digestius.

5. Dificultat en la pronunciació: hi ha moltes lletres per a les que necessitem les dents per pronunciar-les correctament, de manera que l'absència d'algun d'ells pot afectar la pronunciació d'algunes paraules, tal com els passa a molts nens.