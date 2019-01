Multes de fins a 100.000 euros per a les webs que facin apologia de l'anorèxia

El Govern català ha aprovat modificar el Codi de Consum de Catalunya per poder sancionar amb fins a 100.000 euros a les empreses, plataformes o serveis digitals que no eliminin pàgines web o blocs que fan apologia dels trastorns alimentaris, com la bulímia o l'anorèxia.

En la seva reunió setmanal, el Consell Executiu ha aprovat un decret llei que modifica el Codi de Consum de Catalunya, aprovat per llei l'any 2010, per comptar amb un marc legal amb el qual perseguir i sancionar els continguts que fan apologia dels trastorns alimentaris a internet.

Aquesta modificació dóna compliment al compromís subscrit en el marc de la Taula de Diàleg per a la Prevenció dels Trastorns Alimentaris, en la qual «es va posar de manifest la necessitat urgent d'adoptar mesures de protecció i prevenció davant la informació potencialment perjudicial present en web, bloc i xarxes socials sobre trastorns com l'anorèxia i la bulímia», segons va informar el Govern català en un comunicat.

A partir d'ara, es podrà vigilar, investigar i, si és necessari, sancionar a les empreses, plataformes i serveis digitals que, encara que tenen coneixement de l'existència d'aquest tipus de contingut en les seves plataformes, no portin a terme accions per eliminar-lo. D'aquesta manera, s'amplia la responsabilitat als intermediaris de les xarxes socials, que «passen a ser també responsables de la difusió d'aquests continguts, com a cooperadors o encobridors», ha precisat el Govern de Catalunya. L'incompliment d'aquestes obligacions suposarà una infracció greu del Codi de Consum, que es podrà sancionar amb fins a 100.000 euros.

En els últims vuit anys s'ha constatat un important creixement dels continguts favorables a l'anorèxia i la bulímia disponibles a la xarxa. Així, l'any 2010 es van detectar 3,07 milions de resultats en 0,14 segons, una xifra que el passat 2018 va ascendir a 12,8 milions en 0,48 segons de les paraules anorèxia i bulímia, uns increments que es repeteixen quan es demana pro Ana i pro Mia, que ha passat dels 35.800 resultats en 0,05 segons als 25 milions de resultats en 0,35 segons.



Accés a continguts no saludables

El 2017, la Taula de Diàleg per a la Prevenció dels Trastorns de Conducta Alimentaria (TCA), en la que hi ha presents entitats, universitats, associacions, professionals de la salut, a més de l'administració, va fer un estudi que va revelar que el 59,2% dels malalts accedeixen a través d'internet en continguts no saludables.

L'estudi també va indicar que la mitjana d'edat per a la primera recerca a internet se situa en els 15,5 anys i que el 85% dels que busquen aquest tipus de continguts són menors d'edat.

Els trastorns de la conducta alimentària, com per exemple l'anorèxia o la bulímia, representen la tercera malaltia crònica en dones adolescents després de l'obesitat i l'asma, i a Catalunya afecten el 5% de la població adolescent i jove, mentre que un 11% realitza conductes de risc relacionades amb l'alimentació.