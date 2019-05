Reobertes les negociacions del conveni col·lectiu del Siscat

El sindicat d'infermeria Satse assenyala que s'han reobert les negociacions del segon Conveni Col·lectiu dels centres concertats, el Siscat, i que s'han dut a terme dues reunions de la Mesa Negociadora, en la qual estan incloses totes les formacions sindicals.

Aquesta nova negociació va ser la condició posada per SATSE, CCOO i UGT per ajornar la vaga que van convocar a principis d'abril. L'aturada havia estat convocada per protestar contra un pacte paral·lel signat entre Metges de Catalunya i les patronals, que segons els altres sindicats beneficiava només el col·lectiu de facultatius.

«El que es pretén ara és incloure aquest pacte al conveni, però d'una manera que beneficiï tots els professionals i no només els metges», apunten des del sindicat Satse.