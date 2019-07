Quatre begudes acalòriques per cremar greix que t'ajudaran a perdre pes

A l'hora d'aprimar-se és tan important el que menges com el que beus. Per aquest motiu molts nutricionistes porten temps insistint que el principal error que comet molta gent que es posa a dieta és el de tenir cura només la seva alimentació i no de les begudes que ingereix. I més encara quan vas a "prendre alguna cosa". De fet, molts professionals insisteixen que la clau és precisament no posar-se a dieta. Cal canviar d'hàbits alimentaris per així fer un canvi de vida que perduri en el temps i no una simple dieta amb "efecte rebot". La pèrdua de pes ha de ser mantinguda en el temps i per això és més que important que aprenguis a menjar bé. Avui et portem quatre begudes que et serveixen per a "fondre greix".

"No t'imaginis que aquestes begudes et cremaran el greix localitzat, que és aigua amb llimona no una brigada de nanopiròmans amb llançaflames crema greix. Però és important recordar que consumir begudes acalòriques t'ajudarà a assolir més fàcilment el dèficit calòric que necessites per aprimar-te", assegura Miquel Gironès, un dels nutricionistes més seguits en xarxes socials i que és l'autor d'aquesta particular llista de begudes Acalòriques.

Gironès ho explica a la perfecció: per perdre greix i pes l'important és tenir un dèficit calòric. És a dir, ingerir menys calories de les que consumeixes. La fórmula sembla més que senzilla. "Si vols perdre greix amb salut demanar aquestes begudes quan surts fora t'ajudarà a veure els resultats que desitges", insisteix aquest expert en nutrició posant l'accent en que "tota beguda amb calories t'allunyarà dels teus objectius".

Aigua amb llimona. És una de les begudes recomanades per Gironès. Sumes les qualitats de l'aigua amb el millor de la llimona. El mateix que en un altre dels nostres "recomanats": l'aigua amb gas.

Cafè sol. Sense llet. Contribueix a millorar el teu metabolisme, l'accelera i, és clar, això fa que cremis més calories. Passa el mateix amb el te i les infusions. Són molt útils si surts a prendre alguna cosa amb els amics.

Del que està clar que t'has d'allunyar és l'alcohol. En aquest article t'expliquem que begudes són les que més engreixen.