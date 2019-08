Sanitat confirma tres casos de listeriosi a Catalunya i 150 a tot l'estat espanyol

La ministra de Sanitat, María Luisa Carcedo, va assegurar ahir que s'han confirmat tres casos de listeriosi a Catalunya. Segons la ministra, tots els casos tenen «relació directa» amb el consum de carn entatxonada a Andalusia, ja sigui perquè l'han consumit en aquesta comunitat o han portat la carn des d'allà. La ministra també ha confirmat tres casos a Aragó. En total, segons el Ministeri, hi ha 150 casos de listeriosi a tot l'Estat, 132 a Andalusia i la resta en cinc comunitats diferents. Carcedo va fer aquestes declaracions als mitjans a València, on va recordar que des del 16 d'agost s'ha impedit la comercialització de qualsevol producte elaborat en aquesta fàbrica a partir del mes de maig.

No obstant això, l'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) ha desmentit les declaracions de la ministra de Sanitat i manté que només són dos els casos sospitosos de listeriosi a les comarques de la Catalunya Central, comunicats aquest dimarts. Fonts del Departament de Salut han insistit que cal esperar uns dies per poder confirmar els casos notificats. Es tracta de dues persones d'una mateixa família resident a la Catalunya Central, que van rebre la visita d'un altre familiar procedent de Sevilla. Aquest familiar els va portar carn entatxonada envasada de la mateixa marca causant dels casos a Andalusia.

La ministra de Sanitat ha insistit que tots els casos confirmats tenen relació amb el focus de l'empresa sevillana MAGRUDIS SL. La ministra ha explicat que el producte té tres mesos de caducitat i per això ha demanat que qui tingui aquests productes de carn entatxonada a casa no el consumeixi i qui pugui tenir símptomes es dirigeixi al centre de salut per ser diagnosticat. Per Carcedo, cada dia que passa «el risc és menor».

La ministra ha dit que s'haurà d'analitzar «amb precisió» què ha passat, però ha demanat fer-ho amb «diagnòstics certs i anàlisis confirmades». Carcedo ha recordat que la listeriosi és una malaltia de declaració obligatòria i ha demanat no «especular». Carcedo assegura que, tan aviat com la Junta d'Andalusia va comunicar el brot, el Ministeri va activar les dues xarxes, alimentària i sanitària, en comunicació a totes les comunitats autònomes per possibles casos que es poguessin produir.



Distribució del producte

Encara que la major part del producte s'ha distribuït a Andalusia, també s'ha comercialitzat en altres comunitats. En concret han estat 225 quilos a Madrid (amb 5 casos), que al seu torn va redistribuir petites quantitats a Castella-la Manxa i Castella i Lleó; 10 quilos a Badajoz i una petita quantitat de producte a Adeje (Tenerife). La major part dels casos confirmats a Andalusia s'han registrat a Sevilla (108), encara que s'han trobat en gairebé totes les províncies de la comunitat: Huelva (11), Cadis (6), Màlaga (4) i Granada (3). Altres comunitats també han notificat casos associats al brot, com Astúries (3), Extremadura (4), Aragó (3) i Catalunya (3).

Sanitat no descarta l'aparició de nous casos en els pròxims dies, fins i tot en persones residents en altres regions o països, que hagin pogut consumir la carn entatxonada durant la seva estada en les àrees de distribució, «atès que el període d'incubació de la malaltia és llarg i l'àmplia distribució del producte».

Davant aquesta possibilitat, Sanitat ha fet les comunicacions necessàries al Sistema d'Alerta Precoç i Resposta de la Unió Europea i a l'Organització Mundial de la Salut.