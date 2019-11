L'estrès i la depressió, eixos del VI Seminari en Salut Mental de la Universitat Autònoma

Demà tindrà lloc la 6a edició del seminari de la Comunitat de Recerca Estratègica (CORE) en Salut Mental de la Universitat Autònoma (UAB), dedicat a l'estrès i la depressió. La trobada científica es farà a l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona sota el lema Estrès i depressió: la biologia de cada dia i abordarà la recerca que s'està fent en els dos àmbits.

La depressió i l'estrès tenen una elevada prevalença en la societat. Segons l'última enquesta de salut de Catalunya, el 7,6% de la població major de 15 anys pateix depressió major o depressió major severa –el 3,9% dels homes i l'11,2% de les dones. I segons l'últim estudi de Cinfasalud sobre «Percepció i hàbits de la població espanyola entorn a l'estrès», nou de cada deu persones de l'Estat espanyol ha patit estrès durant l'últim any i quatre de cada deu de manera freqüent o continuada. Entre els objectius del seminari hi ha aprofundir en el coneixement de l'estrès i la depressió, veure com s'interrelacionen i abordar els reptes de la recerca.