La Fundació ACE contra l'Alzheimer promou una campanya de Nadal solidària

Amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida dels pacients i de fomentar la recerca en el camp de les demències, Fundació ACE, centre dedicat al diagnòstic, tractament, recerca i sensibilització d'Alzheimer, ha llançat diverses iniciatives amb les quals es vol impulsar la sensibilització de la societat i fomentar la solidaritat en el marc de les festes de Nadal. L'entitat, en col·laboració amb Joies Majoral, ha llançat, recentment, la polsera Instant, una peça de plata creada especialment per a la Fundació pel dissenyador Roc Majoral, i els beneficis de la qual es destinen íntegrament a la investigació de la demència. La joia té un preu de 35 ? i es pot adquirir a través del web d'ambdues organitzacions o, físicament, a les botigues i punts de venda de Majoral. A més, també s'ha posat en marxa una iniciativa de microdonacions a través de la plataforma Mi grano de arena en la qual tothom que vulgui pot fer una aportació voluntària, i que servirà per finançar una sessió setmanal de mindfulness per als usuaris de l'entitat que pateixen la malaltia. Segons afirmen els experts, aquesta disciplina comporta múltiples beneficis per a l'estat i la qualitat de vida de la persona. «Tothom pot contribuir amb un petit gest a fer passes contra l'Alzheimer», assenyala la Fundació.