Com fer un gel desinfectant de mans casolà

La por al coronavirus (covid-19) i a la grip suposen dos dels principals motius pels quals milions de persones a tot el món hagin acudit a botigues, farmàcies i parafarmàcies per fer provisió d'articles d'higiene i prevenció com sabó, tovalloletes, màscares, mocadors i desinfectant per a mans, ocasionant un desproveïment de molts d'aquests productes.

El principal objecte de desig, al costat de les màscares, és, sens dubte, el líquid desinfectant per a mans. Aquest producte és tan desitjat que els principals distribuïdors s'estan enfrontant a un excés de demanda impossible de sostenir.

Això ha provocat que moltes d'aquestes persones s'hagin vist en la situació d'haver de buscar altres alternatives, com la possibilitat de fer un gel desinfectant de mans casolà.

Com fer gel desinfectant de mans casolà?



Internet, la principal font d'inspiració per a molts, està ple de receptes i tutorials per fabricar líquid desinfectant de mans casolans. No obstant això, perquè el gel desinfectant de mans sigui efectiu, ha de tenir al menys un 60% d'alcohol.

Entre els ingredients bàsics hi ha: alcohol isopropílic, gel de àloe vera, aigua o sabó líquid. Una concentració d'àloe vera de el 30% és útil si es té sensibilitat a la pell de les mans.

Segons recull El Periódico, per fer un gel gel desinfectant de mans casolà es necessita:



Un envàs dosificador de litre

1/3 Aloe vera en gel

2/3 Alcohol isopropílic

8 o 10 gotes d'oli essencial de lavanda (Opcional - Se'n pot triar un altre).

Cullera

Embut

Bol



Pas a pas: El procediment és tan senzill com barrejar i integrar tots els ingredients dins d'un bol. Un cop fet això, farem servir l'embut per omplir l'envàs dosificador de litre amb el gel desinfectant de mans.

Recomanacions de l'OMS



És important recordar que el desinfectant de mans no és un substitut per a rentar-se les mans adequadament amb aigua i sabó. L'Organització Mundial de la Salut (OMS) suggereix l'ús de desinfectant de mans casolà en llocs on no es té accés a aigua neta o on els productes desinfectants de grau mèdic no estan disponibles.

A més, l'efectivitat d'aquest producte depèn també de la seva correcta aplicació. En aquest sentit, l'OMS recomana aplicar el gel desinfectant sobre tota la superfície de la mà, fregar palmell amb palmell, col·locar la mà dreta sobre l'esquerra i entrellaçar els dits. Fer el mateix amb l'altra mà. Finalment, recordar-se de fregar els polzes i esperar que s'assequi.

Per a una major efectivitat, el millor és rentar-se les mans amb aigua i sabó, especialment si estan visiblement brutes, i rematar aplicant gel desinfectant de mans.