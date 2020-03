Coronavirus i embarassades: més preguntes que respostes

Són pocs les dades que es coneixen en el dia d'avui sobre com afecta el Covid-19 a les embarassades i els seus fills, i els experts només compten amb les referències d'altres coronavirus, com el MERS o el SARS, però apel·len a extremar la precaució, perquè la seva afectació en aquest col·lectiu encara és «una incògnita». Així ho reconeix a Efe Gabriel Reina, microbiòleg de la Clínica Universitat de Navarra, que explica que el Covid-19 a El Periódico en embarassades és una qüestió que està molt poc estudiada, per la qual cosa és difícil saber com es comportarà en aquest col·lectiu.

En la ment dels experts estan altres coronavirus com el MERS o el SARS, molt més estudiats per la comunitat científica, així com el virus de la grip, que poden causar quadros més severs entre les embarassades i les situa com un col·lectiu vulnerable.

L'experiència amb aquests altres coronavirus semblen indicar que podrien donar lloc a parts preterme (prematurs), o nadons amb baix pes al néixer, però Reina insisteix que són dades d'altres coronavirus i no de l'actual. «Caldrà anar veient segons augmenti la casuística i es recopili informació sobre aquest tema per tenir informació vàlida», assenyala. Tampoc hi ha consens sobre si la mare pot transmetre el virus al seu fill durant l'embaràs i només es coneix un possible cas de transmissió vertical.

No hi ha proves de laboratori que evidenciïn la transmissió del virus de la mare al nounat i tampoc s'ha demostrat que pugui encomanar-se a través dels fluids genitals durant el part.

Lo que sí que sembla bastant segur és que el virus no arriba a la llet materna, per la qual cosa la lactància natural és una opció segura sempre que es duguin a terme unes correctes mesures d'higiene com el rentat de mans o l'ús de màscares en cas que la mare estigui encomanada. Aquesta és una dada important per a aquelles mares que hagin donat positiu per coronavirus i vulguin mantenir la lactància materna, apunta aquest expert.

Des de l'Institut de la Doctora Gómez Roig detallen que, una vegada que s'ha produït el naixement, si hi ha sospita de contagi matern, es recomana extremar les mesures de prevenció amb l'ús de màscara, rentat freqüent de mans i distàncies de seguretat, però indiquen que, si no hi ha confirmació del cas, no és necessari separar la mare del fill.

Davant de tots aquests dubtes sobre embaràs i coronavirus, Reina adverteix que les embarassades, igual com altres persones que es poden veure afectades per quadros més greus, han de limitar el contacte amb altres persones que puguin manifestar símptomes com a dificultat respiratòria o evitar les aglomeracions i reunions socials i el contacte físic. És l'opció més prudent, tenint en compte que el comportament del Covid-19 «és encara una incògnita».

Amb allò que Reina sí que és contundent és amb la limitació de visites després del naixement del nadó. «Seria recomanable esperar un temps per conèixer el nadó de cara a limitar el contacte físic com s'està recomanant a tots els nivells». És una recomanació que ha de ser extensible a la vida diària de totes les persones; mantenir el contacte necessari i bàsic a nivell familiar per provar d'evitar una expansió i increment del nombre de casos.