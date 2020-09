Els fuets d'una càrnia catalana provoquen 18 casos de salmonel·losi a França

El ministeri de Sanitat francès ha informat de 18 casos de salmonel·losi provocats per un fuet d'una marca catalana venuts a la cadena de supermercats Auchan. Entre els afectats, hi ha dotze menors d'edat.

La partida de fuets on s'ha detectat la contaminació, de la marca Embutidos Solà de Vic, ja ha estat retirada dels punts de venda. Les autoritats franceses han demanat als consumidros que puguin tenir aquest producte a caa que no el consumeixin i que el retornin al punt de venda on el van adquirir.

Les malalties transmeses pels aliments causades per la salmonel·la provoquen trastorns gastrointestinals sovint acompanyats de febre en un termini de 48 hores després de consumir els productes contaminats. Aquests símptomes es poden agreujar en nens petits, individus immunodeprimits i ancians.

a salmonel·la és el bacteri que més intoxicacions alimentàries provoca, segons l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU). Encara que aquest agent patogen és capaç de colonitzar tot tipus d'animals i vegetals, la seva presència és més comú en les aus de corral i els seus ous.

En els mesos d'estiu els casos de salmonel·losi es disparen, ja que amb el bon temps la gent sol menjar més vegades fora de casa. A més, les altes temperatures promouen la multiplicació de bacteris en els aliments contaminats.



Tot i que l'ou i la carn d'au de corral són els més coneguts, hi ha altres aliments (en la seva gran majoria derivats de l'ou), que solen passar per alt en la llista dels més propensos a tenir salmonel·la.