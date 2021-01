Les dones tenen més risc de contagiar-se per covid

Les dones tenen un major risc de contagi de la covid, atès que són majoria en les activitats de la primera línia de resposta davant la crisi sanitària, segons un estudi elaborat per la Conselleria de Polítiques Socials, Famílies, Igualtat i Natalitat de la Comunitat de Madrid.

L'estudi analitza la situació de la dona en la pandèmia en quatre àmbits, que són el sanitari, l'econòmic, el de les cures i el de la violència de gènere, i constata que el 84,5% dels professionals de la infermeria o el 77,8% dels professionals de les residències de majors o dependents són dones.

Segons la conselleria, aquesta "sobreexposició" es repeteix en altres sectors essencials durant el confinament, com el farmacèutic (76,1%), o en el postconfinament, com les empleades de llar o el sector de l'ensenyament, on són majoria les dones amb un 94% i 68%, respectivament.

Les dones també s'han vist afectades per la pandèmia en termes econòmics, segons aquest estudi, ja que ocupen llocs en activitats i professions on s'ha destruït més ocupació, com és el cas de l'hostaleria, el comerç minorista o els serveis auxiliars.

D'altra banda, la irrupció del teletreball ha augmentat les càrregues de treball sobre les dones, així com la prolongació de la seva jornada laboral, ja que són elles les que assumeixen el gruix de les feines de casa i de la cura dels fills.

En tot cas, segons aquest estudi encarregat per Polítiques Socials, "el confinament ha provocat una major implicació dels homes en el repartiment de tasques".

En l'àmbit de la violència de gènere, l'estudi detalla que, durant el confinament del primer estat d'alarma, a l'abril, es van incrementar les trucades al 016 en un 49,2% respecte al mateix mes de l'any 2019.Les mesures d'allunyament es van incrementar en un 21,4% i el servei d'atenció i protecció a les víctimes va augmentar la seva activitat en un 7%.

Aquest diagnòstic general està permetent al Govern regional desenvolupar mesures i actuacions orientades a corregir aquestes situacions, ha assenyalat aquest diumenge en nota de premsa el conseller Javier Luengo, avançant un reforç dels serveis d'atenció social i de violència masclista i mesures de reactivació dels sectors més afectats per la crisi i que coincideixen amb els més feminitzats.