La vacuna de Novavax demostra una protecció del 96%

Novavax ha anunciat una eficàcia final del 96,4 per cent de la seva vacuna contra la malaltia lleu, moderada i greu causada per la soca original del virus de la Covid-19 en un assaig pivotat de fase 3, mentre que contra la variant 'B.1.1.7', coneguda comunament com a soca britànica, va ser del 86,3 per cent.

No obstant això, l'anàlisi completa del seu assaig de fase 2b que s'està duent a terme a Sud-àfrica ha evidenciat una eficàcia del 55,4 per cent. En tots dos assajos, en qualsevol cas, la vacuna va demostrar una protecció del 100 per cent contra la malaltia greu, incloses l'hospitalització i la mort.

"Estem molt animats per les dades que mostren que no sols proporciona una protecció completa contra les formes més greus de la malaltia, sinó que també va reduir dràsticament la malaltia lleu i moderada en tots dos assajos. És important destacar que tots dos estudis van confirmar l'eficàcia contra les noves variants", ha comentat el president i director general de Novavax, Stanley C. Erck.

En l'estudi de fase 3, realitzat a Regne Unit, es van inscriure més de 15.000 participants d'entre 18 i 84 anys, dels quals el 27 per cent tenia més de 65 anys. Es va demostrar una eficàcia global de la vacuna del 89,7 per cent. Es van observar 106 casos, amb 10 en el grup de la vacuna i 96 en el grup del placebo. A més, van registrar a penes cinc casos greus en l'estudi, i tots van ocórrer en el grup de placebo. Quatre dels cinc casos greus es van atribuir a la variant britànica. Catorze dies després de la primera dosi, l'eficàcia de la vacuna va ser del 83,4 per cent. En voluntaris de 65 anys o més, es van observar 10 casos de Covid-19, dels quals el 90 per cent es van produir en el grup de placebo.

En l'assaig de Sud-àfrica, una cohort va avaluar l'eficàcia, seguretat i immunogenicitat en aproximadament 2.665 adults sans. La segona cohort va avaluar la seguretat i immunogenicitat en aproximadament 240 adults seropositius mèdicament estables.

Una anàlisi completa de l'eficàcia de la vacuna entre 147 positius (51 casos en el grup de la vacuna i 96 en el grup del placebo) va demostrar una eficàcia global del 48,6 per cent contra els ceps predominantment variants. La gran majoria dels casos que van circular durant l'anàlisi d'eficàcia es van deure a la variant 'B.1.351', identificada originalment a Sud-àfrica.

Els cinc casos de malaltia greu observats en l'assaig es van produir en el grup de placebo. Entre els participants seronegatius de VIH, es va observar una eficàcia del 55,4 per cent. L'anàlisi completa mostra que la protecció induïda per la vacuna va començar 14 dies després de la primera dosi, encara que es va observar un augment de l'eficàcia 7 dies després de la segona dosi, el criteri de valoració principal de l'estudi.

Una anàlisi inicial de l'estudi fins als 60 dies, comunicat anteriorment, indicava que la infecció prèvia amb la soca original podria no protegir completament contra la infecció posterior per la variant que circula predominantment a Sud-àfrica. No obstant això, l'anàlisi completa de l'assaig de Sud-àfrica indica que pot haver-hi un efecte protector tardà de l'exposició prèvia amb la soca Covid-19 original. En els receptors de placebo, al cap de 90 dies la taxa de malaltia va ser del 7,9 per cent en els individus seronegatius a l'inici, amb una taxa del 4,4 per cent en els participants seropositius a l'inici.