L'hospital de Figueres comença a fer extirpacions de vesícula biliar sense ingrés

El servei de Cirurgia General i Digestiva de l'hospital de Figueres realitza des de principis d'any extirpacions de vesícula biliar per laparoscòpia (colecistectomia laparoscòpica) sense ingrés. Fins ara, per realitzar aquestes operacions de cirurgia major que requereixen anestèsia general sempre s'ingressava el pacient un o dos dies. Amb l'objectiu d'evitar estades innecessàries al centre i minimitzar els riscos de contagi de la COVID-19, el centre va decidir posar en marxa aquesta mesura, que també permet alliberar llits i garantir una bona resposta en l'activitat ordinària de l'hospital.

Un cop realitzada l'operació, els pacients s'estan a la Unitat de Cirurgia Sense Ingrés (UCSI) un mínim de 6 hores abans de ser donats d'alta. Després se'ls fa un seguiment des del servei de cirurgia, amb una trucada l'endemà de la intervenció per comprovar que no hi ha hagut cap incidència i se'ls cita posteriorment a Consultes Externes. La colecistectomia laparoscòpica és una intervenció segura que no acostuma a tenir complicacions, però tot i així l'opció de fer-la sense ingrés no és adequada per a tots els pacients.