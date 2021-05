La biòpsia líquida permet pronosticar quins pacients amb càncer de recte localment avançat patiran una recaiguda, fins i tot després de passar per un primer tractament de quimioteràpia i radioteràpia i abans de la cirurgia. Ho avala un estudi liderat per metges i investigadors dels serveis d’Oncologia Mèdica i de Patologia de l’Hospital del Mar i de l’Institut Hospital de Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM) i del CIBER en Càncer (CIBERONC), que ha publicat la revista de l’American Association for Cancer Research, Clinical Cancer Research. L’estudi ha analitzat mostres de 72 pacients d’una vintena d’hospitals de l’Estat. El treball obre la porta a plantejar un canvi d'estratègia per personalitzar el tractament per aquests pacients.

El 30% dels pacients amb un càncer de recte localment avançat, pateixen una recaiguda i metàstasis, tot i haver realitzat tractament de quimioteràpia, radioteràpia i cirurgia. Segons el nou estudi la biòpsia líquida, que permet detectar ADN de les cèl·lules tumorals a la sang, sense necessitat de prendre mostres de teixit, pot localitzar aquests pacients. Els investigadors han utilitzat una nova tècnica de biòpsia líquida per a l’estudi, la LUNAR-1, que amplia la capacitat per a detectar gens de les cèl·lules tumorals a les mostres de sang. És la primera vegada que s’ha fet servir en càncer de recte. La tècnica ha permès determinar que els pacients sotmesos al tractament habitual de quimioteràpia i radioteràpia, que encara no han passat per quiròfan i presenten ADN del tumor a la sang, tenen mal pronòstic. El seu risc de patir una recaiguda, amb metàstasis, sobretot al fetge, és molt elevat i la seva esperança de vida, molt menor.

"El pas següent serà intentar dissenyar assajos clínics per tal d’aplicar i millorar el tractament individual en cada pacient”, segons la doctora Joana Vidal, primera signant del treball, metgessa adjunta del Servei d’Oncologia Mèdica i investigadora de l’IMIM. Les conclusions del treball permeten apuntar a la possible utilització de la biòpsia líquida per orientar i personalitzar el tractament dels pacients abans de la cirurgia. "L’atenció no s’ha de fixar únicament en el tumor que tenen al recte sinó en el fet que, en un futur pròxim faran metàstasis", exposa Vidal.

El càncer de recte, juntament amb el de còlon, és un dels tipus de tumors més diagnosticat, tant en homes com en dones. Entre els pacients de menys de 50 anys la incidència del càncer de còlon i recte augmenta un 2% cada any. Estan entre els que provoquen una mortalitat més alta, tot i que la supervivència al cap de cinc anys se situa al voltant del 60%. Entre les causes, hi ha la predisposició genètica, el tabaquisme i altres mals hàbits de vida. La detecció precoç és fonamental per incrementar la supervivència dels pacients.