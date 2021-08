Carrefour ha procedit a retirar més de 80 lots de 29 tipus diferents de gelat de la seva marca blanca a causa de la "possible presència de traces d'òxid d'etilè".

Aquí pots consultar la llista completa dels productes afectats que ha estat difosa a través de la seva pàgina web després de comprovar que en la seva elaboració es va utilitzar un ingredient, l'estabilizant E410, del qual s'han detectat diverses partides contaminades amb la citada substància.

La cadena de supermercats no precisa en el seu comunicat la identitat del fabricant; de moment a Espanya tant Mars com Froneri (propietat de Nestlé) també han informat públicament de la retirada de lots dels seus gelats.

Els responsables de Carrefour han recalcat que la quantitat d'òxid d'etilè present en alguns dels seus lots de gelats de marca blanca "és molt baixa", per la qual cosa han garantit que "no presenta un risc immediat per a la salut".

"El risc vinculat a l'òxid d'etilè s'associa a un efecte acumulatiu de grans quantitats durant un temps prolongat. Per tant, les persones que hagin consumit lots potencialment afectats no requereixen cap mesura addicional", han assenyalat.

Entre les referències retirades hi ha des de gelats de pal fins a terrines, cons o pastissos, i de diferents sabors.

L'organització de consumidors Facua s'ha fet eco aquest dimarts en un comunicat de la publicació d'aquesta llista per part de Carrefour, a la qual ja ha sol·licitat que reveli "qui és el fabricant dels gelats afectats", encara que de moment no ha obtingut resposta.

L'associació ha criticat que l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (Aesan, adscrita al Ministeri de Consum) porti des de finals de juliol "sense actualitzar" el llistat a la seva pàgina web, on només apareix un enllaç a la web de Mars amb la seva relació de productes objecte de retirada per presència d'òxid d'etilè i un altre a la de Nestlé.

En el cas d'aquesta última, ha lamentat que no es faciliti la llista de gelats contaminats, sinó un cercador per a introduir nombres de lots i conèixer si estarien afectats.

L'Aesan va emetre una primera alerta a finals de juny per la presència d'òxid d'etilè en algunes partides de l'additiu E410 (un estabilitzant també dit goma de garrofer), utilitzat en la fabricació de gelats i en altres productes alimentaris.

Llavors va advertir que es tractava d'una alerta a escala europea i que implicava la retirada de la venda dels productes afectats.

El passat 16 de juliol va actualitzar aquesta informació per a puntualitzar que la Comissió Europea va decidir declarar com "no segurs ni aptes per al seu consum" tots els productes elaborats amb l'E410 contaminat per òxid d'etilè, ja que "no es pot definir un nivell segur d'exposició per a la població".

Sis dies més tard va precisar, no obstant això, que els nivells d'òxid d'etilè en els aliments "són molt baixos i estan per sota del límit legal de 0,02 mg/kg", per la qual cosa "es pot descartar l'existència d'un risc agut" per la seva ingesta.

Va revelar també que no tots els lots de l'E410 estaven contaminats, per la qual cosa "els productes que estan en el mercat són segurs i compleixen amb la legislació vigent".

Facua accedeix a una tercera llista de gelats Nestlé amb òxid d'etilè

L'organització de consumidors Facua ha accedit a un tercer llistat de gelats de Nestlé el fabricant dels quals, Froneri, està instant els establiments a retirar-los per la contaminació amb el "cancerigen" òxid d'etilè.

Segons l'associació, ha estat un treballador d'un establiment Supercor de Gasolineres Repsol i un altre d'un petit establiment de Saragossa els que han facilitat les dades, mentre que el fabricant continua negant-se a donar la llista completa.

Llista completa amb els gelats que contenen òxid d'etilè

La llista rebuda inclou unitats pertanyents a 21 lots de 14 varietats dels següents gelats:

Extreme Maduixa i Nata

Pirulo Mikolápiz

Milka Avellana

Nuii Ametllat

Nuii Xocolata negre amb ametlles

Oreo bombó

Sandwich Bokazas Nata

Toblerone bombó

Smarties

Llra Cup Suprema Turró

Gran Dama nata

Tarta Princesa nata

Bloc Nestlé Tres Gustos

Bloc Nestlé Vainilla

El passat 26 de juliol, Facua va fer públic un llistat amb diferents lots de 46 varietats de gelats fabricats per Froneri, que estaven sent retirats, de les marques Nestlé, Milka, Toblerone, Nuii, Oreo, Princesa, La Lechera i Smarties.

Posteriorment, el 6 d'agost, l'associació va informar d'un altre llistat amb unitats pertanyents a 19 lots de varietats de Pirulo Mikolápiz, Extreme Vainilla, Extreme Tres Xocolates, Nuii Ametllat amb Vainilla de Java, Nuii Mascarpone amb Nabius Escandinaus, Bombó Nuii Coco i Mango de l'Índia, Gelat Chococlack i Bombó Milka.

Facua continua reclamant a Nestlé i Froneri que actuïn amb transparència i facin pública la llista completa de productes afectats, ja que sosté que fins avui continuen limitant-se a incloure en la seva pàgina web un avís en el qual s'insta els consumidors a teclejar els sis primers dígits del lot del gelat que hagin adquirit per a saber si pot estar contaminat.

L'associació també ha instat l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (Aesan) del Ministeri de Consum al fet que publiqui la llista de gelats contaminats.

Segons l'organització de consumidors, Mars és l'únic fabricant que ha fet pública la llista de productes retirats a Espanya.

La multinacional ha donat a conèixer a la seva web que es tracta de determinats gelats M&M's, Snickers i Twix, comercialitzats per Frigo.

Per això, Facua aconsella als usuaris que tinguin un dels productes afectats a les seves llars que s'abstinguin de consumir-los i procedeixin a retornar-los als establiments perquè els reemborsin els diners.