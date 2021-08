Un estudi liderat per investigadors de l’Hospital del Mar, de l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM) i del CIBER d’Oncologia (Ciberonc) ha demostrat el paper d’una proteïna, la Neuregulina, en la generació de resistència al tractament més habitual en el càncer de mama HER2 positiu, un dels més agressius.

El treball, publicat a la revista Clinical Cancer Research, ha identificat que en les pacients amb alts nivells d’aquesta proteïna, el nivell d’èxit amb l’anticòs monoclonal Trastuzumab, un medicament de primera línia per tractar el càncer de mama, disminueix. No obstant això, si es combina amb Pertuzumab, un altre anticòs monoclonal, es reverteix la situació i es recuperen els nivells de resposta patològica completa. El treball ha analitzat dades in vitro i ha confirmat els seus resultats amb mostres de tumors de pacients.

Els resultats mostren que en aquells casos amb nivells alts de Neuregulina, el tractament només amb Trastuzumab no assoleix la remissió completa de les cèl·lules tumorals, en generar-se resistència al tractament, però si s’afegeix un segon medicament, el Pertuzumab, els resultats canvien. La Neuregulina és una proteïna que s’uneix a un dels receptors presents en les cèl·lules tumorals, l’HER3.