Un equip de la Universitat Politècnica de València (UPV) ha desenvolupat una nova aplicació per a mòbils que facilita el monitoratge continu de la qualitat de vida dels pacients amb càncer. Anomenada Lalaby, l’aplicació permet fer un seguiment del dia a dia del pacient. Ho fa a partir de la informació recopilada pels sensors del seu mòbil i d’altres fonts guardades en aquest que permeten calcular la seva activitat física (moviment i desplaçament), interacció social (freqüències de veu) i activitat a la xarxa (quantitat de dades usades), va informar la institució acadèmica en un comunicat.

A més, Lalaby permet integrar qüestionaris, com per exemple l’EORTC QLQ-C30 (European Organization for Research and Treatment of Cancer- QLQ-C30) que és àmpliament utilitzat per a avaluar la qualitat de vida, així com que el pacient registri directament les activitats que realitza (tasques de la llar, condició personal o veure la TV), els seus símptomes (vòmits, falta d’aire o cansament) i el seu nivell de dolor.

Per a guiar el pacient en la seva interacció amb l’aplicació, Lalaby inclou un sistema de notificacions que li recorda quina informació reportar en cada moment i el dirigeix amb un clic a la pantalla que ha d’utilitzar, va explicar Ángel Sánchez García, investigador del grup BDSLab de l’Institut Universitari de Tecnologies de la Informació i Comunicacions (ITACA) de la Universitat Politècnica de València. A partir de tota aquesta informació, Lalaby permet obtenir patrons de comportament de l’usuari i relacionar-los amb indicadors de qualitat de vida.