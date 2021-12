Aproximadament uns 28.000 adolescents i joves pateixen trastorns de conducta alimentària a Catalunya, segons va informar el Departament de Salut amb motiu de la celebració dimarts del Dia Internacional contra els Trastorns de la Conducta Alimentària (TCA). Els TCA, que afecten majoritàriament nens i joves, són un grup de trastorns mentals que es caracteritzen per alteracions en la forma de pensar, sentir i comportar-se en relació amb l’alimentació, el pes i la figura, i els més freqüents són l’anorèxia i la bulímia.

Els especialistes alerten que està augmentant la incidència d’aquests trastorns entre la població adulta i reconeixen que la causa que provoca l’aparició de trastorns de conducta alimentària encara suposa una gran incògnita, tot i que sí que coneixen quins són els factors de risc que intervenen en el seu desenvolupament i que, per tant, han d’evitar-se tant com sigui possible.

Segons Salut, la mortalitat en els casos de l’anorèxia està entorn del 10%, i els trastorns de la conducta alimentària, que és la tercera malaltia crònica entre la població femenina adolescent, afecten aproximadament el 5 % de les noies.

Segons els especialistes, la família és una peça clau tant en la prevenció dels TCA com en el seu acompanyament per afavorir un millor pronòstic un cop establert.