Israel ha detectat el primer cas de flurona, una infecció de coronavirus i grip alhora en una dona embarassada no vacunada infectada pels dos virus, que ha donat a llum a l'Hospital de Beilinson. La pacient ha mostrat símptomes lleus, tot i que no estava immunitzada. El Ministeri de Sanitat d'Israel estudia el cas inèdit per comprovar que la combinació dels dos virus no causa una malaltia més greu. «La malaltia és la mateixa. Són virals i causen dificultat per respirar, ja que totes dues ataquen les vies respiratòries superiors», ha afirmat Arnon Vizhnitser, director del departament de ginecologia de l'hospital, segons ha recollit el diari israelià 'The Times of Israel'. Aquest divendres les autoritats sanitàries d'Israel van informar que el país va començar a administrar la quarta dosi de la vacuna contra el coronavirus a pacients amb sistemes immunitaris debilitats. Recentment, Israel ha fet front a una quarta onada de contagis i a un nou augment dels casos. S'estima que només un 60% de la població compta amb la pauta completa de vacunació.