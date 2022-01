Els metges de família catalans, agrupats en la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (Camfic), han proposat que les absències laborals per covid-19 es puguin autojustificar en els casos en què els treballadors s'hagin fet un test d'antígens a casa i hagin comunicat el resultat a través de les farmàcies. Es tractaria de poder descarregar l'autojustificació i registrar-la per via telemàtica, de forma similar als justificants que s'obtenien per poder desplaçar-se durant el confinament per anar a treballar o per als viatges justificats per les administracions, s'explica en una nota d'aquesta entitat. També propugna la Camfic que s'allargui el període pel qual es pugui estendre l'alta des del primer dia de la baixa al cap de set dies en cas de covid. «Això no impediria que, si transcorregut aquest període, el pacient continua simptomàtic, pugui contactar amb el centre de salut per allargar la incapacitat transitòria», indica la Camfic. Aquest model, justifiquen els metges de família i comunitària, «s'està aplicant de facto a Catalunya» en registrar els tests d'antígens i considerar veraç la informació telefònica rebuda, cosa que permet minimitzar els desplaçaments dels contagiats.

Com en altres països

També han recordat que en altres països amb models organitzatius sanitaris similars, com el Regne Unit, hi ha les anomenades 'fórmules d'autodeclaració responsable' per a qualsevol contingència per un període de set dies, ja existents abans de la pandèmia, que durant aquesta situació s'han ampliat a contingències de fins a 28 dies. La Camfic ha instat avui els òrgans competents a «establir els canvis normatius necessaris per implantar aquesta fórmula de declaració autoresponsable, que fomenta l'actitud madura que la societat reclama i que contribuirà a disminuir un dels principals motius de 'burnout' ('esgotament') del col·lectiu professional, però, sobretot, a disminuir l'excés de burocràcia sense valor clínic per a la persona atesa».

Altres patologies

La sisena onada pandèmica per la covid està provocant una «afluència històrica» en el nombre de visites ateses als CAP (més de 100.000 visites només de covid el passat dia 10), un fet «que compromet la qualitat de l'atenció, la seguretat del pacient, i contribueix al demostrat infradiagnòstic d'altres patologies no covid d'alt impacte en la morbiditat i mortalitat», han assegurat els metges de família. Segons un estudi elaborat, entre altres experts de l'atenció primària, pel doctor Antoni Sisó-Almirall, president de la Camfic, l'impacte de la covid-19 en els nous casos de malalties i patologies habituals en l'atenció primària el 2020 va suposar reduccions significatives d'hipertensió (reducció del 40%), hipercolesterolèmia (36%), diabetis tipus 2 (39%), malaltia renal crònica (43%), cardiopatia isquèmica (48%), osteoporosi (40%) i malaltia pulmonar obstructiva crònica (50%), entre d'altres. En aquest estudi s'afirma que «la priorització de l'atenció de la covid-19 va canviar la relació entre metge i pacient en detriment de les visites programades presencials per a detecció i seguiment de malalties cròniques, que es van reduir en gairebé un 41%».