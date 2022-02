L'hospital Josep Trueta de Girona invertirà 3 milions d'euros en una nova àrea de radiologia intervencionista. Els treballs s'estan fent a la planta baixa de l'edifici i s'espera que a finals d'any pugui entrar en funcionament, amb la instal·lació de tot l'equipament necessari. Es crearan tres noves sales de radiologia intervencionista, degudament aïllades per les radiacions que s'emeten durant el procés d'aquest tipus de proves. Una de les sales estarà destinada a diagnòstic i imatge, una a neurointervencionisme i una a procediments vasculars, tot i que aquests espais seran intercanviables en funció de la necessitat assistencial que hi hagi. També es preveu que hi hagi deu boxs i una sala destinada a la recuperació dels pacients.

A més, s'estan adequant nou espais de treball intern, vestidors -tant per a professionals, com per a les persones usuàries que seran sotmeses als processos de radiologia intervencionista-, un magatzem i una nova zona d'admissió d'usuaris i d'administració. Les obres han obligat a traslladar l'àrea de Direcció i Gerència a l'edifici annex del pavelló de govern. A la nova instal·lació hi treballaran professionals dels serveis de Neurologia, Cirurgia Vascular i Radiodiagnòstic, a més d’infermeria especialitzada.

Les obres d'adequació dels espais tenen un pressupost d'1.453.591 euros, mentre que la inversió en la maquinària de radiologia intervencionista serà d'1.560.273 euros. Dos dels aparells que s'hi instal·laran seran finançats mitjançant el Plan de Inversiones en Equipos de Alta Tecnología (INVEAT) del Sistema Nacional de Salud (SNS).

El gran volum i el pes dels aparells necessaris per donar servei en aquesta zona ha obligat també a reforçar el terra de la planta, una obra complementària que ja s'està executant amb un pressupost de 438.306 euros. L'hospital Trueta realitza radiologia intervencionista a través d'abordatges mínimament invasius per via percutània i guiats per imatge radiològica. Són procediments que permeten molta rapidesa i precisió en l'abordatge de casos com són les hemorràgies agudes produïdes per accidents, les hemorràgies postquirúrgiques i les espontànies, les expectoracions de sang procedent de les vies respiratòries (conegudes com hemoptisis) i les nefrostomies percutànies per a la col·locació d’una sonda al ronyó per facilitar el drenatge.

La posada en marxa d'aquesta nova zona permetrà ampliar l'atenció en radiologia intervencionista. La passada primavera ja es va ampliar fins a les 24 hores del dia la guàrdia de radiologia vascular intervencionista destinada als tractaments urgents, per aturar hemorràgies agudes d’origen divers.