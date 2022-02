Existeixen nombrosos motius pels quals el fumador ha d'intentar deixar el tabac. Per aconseguir-ho, hi ha diferents tècniques i consells que es poden portar a terme, si bé el primer i més important de tot són les ganes. El fumador deu estar convençut que vol abandonar aquest hàbit.

La tasca que el fumador ha d'afrontar no és senzilla. Pot patir símptomes com inquietud, ansietat, somnolència, increment de l'apetit o irritabilitat, però qualsevol pot superar-ho.

Una vegada convençut, el fumador pot seguir consells com els següents:

Comentar-ho a familiars i amics

La gent que envolta el fumador és fonamental perquè aquest assoleixi el seu objectiu. Resulta molt important que la família, els amics i els companys de feina li donin suport. Han d'ajudar-lo en els moments difícils, però seguint els seus consells previs. No es pot esperar que siguin els altres els que sàpiguen què s'ha de fer.

Per nous plans

El fumador ha de pensar què farà en aquells moments en els quals era més propens a fumar. Potser, es convenient canviar els hàbits que abans acompanyava amb un cigarret. Per exemple, si sempre es fuma al prendre cafè, s'haurà de deixar de beure'n o substituir-lo per una altre beguda.

Una altre idea és substituir per caramels, per exemple, en aquells llocs on habitualment es tenia tabac, com pot ser el cotxe. També s'haurà de pensar que tenir a les mans i a la ment quan habitualment pensava i tenia un cigarret. Buscar-se un hobby és una bona opció.

Canviar l'estil de vida

Resulta convenient canviar els hàbits com les hores de menjar, els llocs en els quals es va o començar a fer exercici. A més, tenir un aliment saludable o una palleta a la boca en lloc del tabac, pot ser un bon hàbit els primers dies.

Retirar tot el relacionat amb el tabac

És imprescindible retirar de la vista tot el que tingui a veure amb el tabac. Els cendrers i encenedors s'han de guardar i tenir-los ben recollits per no veure'ls. Per descomptat, s'han de llançar tots els paquets de tabac que encara es tinguin.

Establir dates i metes

És imprescindible establir una data concreta a curt termini per deixar-ho -al voltant de dues setmanes- i no resignar-se si es cau en un error puntual una vegada sobrepassada la data. ha de servir-nos d'experiència i analitzar què ha passat per recaure, amb la finalitat de no reincidir.

El que no s'ha de fer mai és fumar una cigarreta perquè pensem que no ens afectarà. S'ha de tenir clar que per assolir l'objectiu l'abstinència ha de ser total.

Tampoc s'ha de pensar en els dies que encara queden al davant i es pot auto recompensar-se si s'aconsegueixen èxits. Per exemple, un bon mètode és apartar els diners que es destinaven a la compra de tabac i amb ells, comprar-se un capritx.

Apuntar-se a programes

Els centres sanitaris ofereixen programes als quals apuntar-se per deixar de fumar. En ells s'aconsella sobre medicaments i productes per consumir per acabar amb l'addicció a la nicotina, com els coneguts pegats, els xiclets o els aerosols. A més, existeixen altres medicaments amb recepta que ajuden contra l'abstinència.