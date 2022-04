Investigadors de la Universitat de Tulane (els Estats Units) han demostrat, en un estudi publicat a 'Nature Communications', com la Covid-19 afecta el sistema nerviós central, sent la primera avaluació integral de la neuropatologia associada amb la infecció per SARS-CoV-2 en un model de primats no humans. En concret, l'equip d'investigadors va trobar inflamació i lesions cerebrals greus consistents amb la reducció del flux sanguini o l'oxigen al cervell, inclòs el perjudici i la mort de les neurones. També van trobar petites hemorràgies en el cervell.

Sorprenentment, aquestes troballes van ser presents en subjectes que no van experimentar una malaltia respiratòria greu pel virus. «Atès que els subjectes no van experimentar símptomes respiratoris significatius, ningú esperava que tinguessin la gravetat de la malaltia que trobem en el cervell. Però les troballes van ser clares i profundes, i innegablement com a resultat de la infecció», han dit els experts. Les troballes també són consistents amb els estudis d'autòpsies de persones que han mort de COVID-19, la qual cosa suggereix que els primats no humans poden servir com un model apropiat, o representant, de com els humans experimenten la malaltia. Les complicacions neurològiques sovint es troben entre els primers símptomes de la infecció per SARS-CoV-2 i poden ser els més greus i persistents. També afecten indiscriminadament persones de totes les edats, amb comorbilitats i sense i amb diversos graus de gravetat de la malaltia. El programa de recerca pilot de COVID-19 en el Centre Nacional de Recerca de Primats de Tulane va ser secundat per fons fets possibles pel Programa d'Infraestructura de Recerca de l'Oficina de Salut dels Instituts Nacionals de Salut, la Universitat de Tulane i Fast Grants.