Acudir a una farmàcia per aconseguir un medicament davant la covid, amb recepta electrònica i prèvia prescripció, ja és una realitat. Després de dos anys de pandèmia, des d’aquesta mateixa setmana, des d’aquest dilluns, apotecaries d’Andalusia i Navarra dispensen Paxlovid, la pastilla oral de Pfizer per a pacients adults amb coronavirus, no hospitalitzats, però amb risc alt de patir malaltia en la seva fase greu. A més, Catalunya diu estar preparada per seguir aquest camí. Una mesura que, també, estudien altres comunitats segons assegura a El Periódico de España, del mateic grup editorial que Diari de Girona, el Consell General de Col·legis Oficials de Farmacèutics, que considera que la dispensació a les apotecaries agilitaria la seva arribada als malalts.

Fins divendres passat, les autonomies havien administrat un total de 94.004.482 dosis de les vacunes contra el coronavirus a Espanya, que ja supera les 39 milions de persones amb la pauta completa. Unes xifres que porten el nostre país a liderar els percentatges de persones immunitzades davant la malaltia. Però queda un grup de pacients per a qui, més enllà de les vacunes, des de finals de març, hi ha un arsenal terapèutic que comença estar disponible –això sí, encara en quantitats molt mesurades– a les comunitats autònomes.

En un nou escenari en el qual l’atenció se centrarà en els pacients més vulnerables, les primeres unitats de Paxlovid, de Pfizer, per a pacients amb infecció activa, i Evusheld, l’antiviral d’AstraZeneca per a la prevenció de la malaltia en persones immunodeprimides o amb al·lèrgies severes a les vacunes, estan a les comunitats. El Ministeri de Sanitat ha adquirit 344.000 tractaments per a la seva utilització en el Sistema Nacional de Salut (SNS), subministrats per Pfizer. En total, 11.900 dosis del medicament. L’objectiu del Ministeri de Sanitat és aconseguir la distribució de 50.000 d’aquests tractaments per al primer trimestre de l’any.

En el cas d’Evusheld, l’antiviral d’AstraZeneca, actualment, l’únic medicament que persegueix una indicació de profilaxi preexposició, és a dir, com a mesura per prevenir la infecció i el risc de desenvolupar complicacions en persones el sistema immunitari del qual no funciona adequadament o amb al·lèrgies severes a les vacunes, Espanya ha tancat la compra de 30.000 tractaments que ja s’administren a pacients als hospitals.

Ús hospitalari

«El fet de poder tenir una dispensació ambulatòria és una cosa molt nova», assenyala Elena Múñez, metge internista i facultativa de l’Hospital Puerta del Hierro de Madrid, en al·lusió al medicament de Pfizer. Detalla que, en aquesta comunitat, ja ha començat a administrar-se des d’aquesta setmana als hospitals. «La restricció d’ús és important perquè no hi ha gaire disponibilitat. Es dispensa a través de la recepta electrònica i necessita un autovisat per part del metge que el prescriu», afegeix.

El tractament, continua, ha mostrat la seva eficàcia per reduir els ingressos hospitalaris i la mortalitat en població vulnerable, tot i que també té «moltes interaccions farmacològiques, és a dir que amb el tractament habitual que tenen alguns pacients no es pot prendre», recorda la metge i, a més, alguna dificultat afegida, com les mateixes càpsules –tres, cada dotze hores i «d’una mida considerable»– que complica la seva presa en malalts més grans.

La seva utilització està limitada a pacients adults, no hospitalitzats, però amb risc alt de patir malaltia en fase greu. Segons explica la doctora Múñez, a Madrid, en alguns centres de salut, prèviament seleccionats, Paxlovid també podrà dispensar-se a través dels metges d’Atenció Primària que puguin identificar aquests pacients especialment vulnerables. En aquest cas, seran els malalts els que han d’anar a recollir-lo a aquests centres concrets. És a dir, no es dispensarà en farmàcies externes.

Dispensació en farmàcies

Però, en altres comunitats, sí que es plantegen que el fàrmac arribi a les farmàcies. Des de dilluns mateix, Paxlovid pot dispensar-se en apotecaries d’Andalusia i Navarra, expliquen des del Consell General de Farmacèutics que, a més, informa que Catalunya planeja fer el mateix. El fàrmac dispensat en apotecaries s’administrarà, lògicament, al mateix grup diana de pacients: persones amb problemes d’immunitat greus (com trasplantats o pacients amb càncer a la sang) i amb altres condicions d’alt risc independentment de l’estat de vacunació, persones no vacunades més grans de 80 anys o pacients en aquesta mateixa situació més grans de 65 anys que tinguin factors de risc.

Des del Departament de Salut de Catalunya, preguntat per aquest diari sobre si també les apotecaries dispensaran el tractament de Pfizer, indiquen: «El sistema de salut públic de Catalunya està preparat per prescriure i servir Paxlovid». No entren en més detalls.

El Consell General d’Escoles de Farmacèutics demanava fa tot just uns dies, quan els primers enviaments del fàrmac arribaven a Espanya, precisament això: les seves dispensació a les apotecaries –a través de la xarxa de 22.137 farmàcies i els 55.000 farmacèutics comunitaris– per agilitar la seva administració.

Els farmacèutics remarquen que el tractament ha sigut qualificat per l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) com a «dispensable en farmàcia comunitària amb un perfil de seguretat bastant acceptable». Tot i que, per ara, només Navarra i Andalusia han fet el pas de dispensar Paxlovid a les farmàcies, altres comunitats estan estudiant seguir el mateix exemple, indica l’òrgan col·legial.

El tractament de Pfizer només es dispensa en funció de les receptes que van arribant a les farmàcies.

A cada comunitat és diferent, aprofundeix la Societat Andalusa de Farmacèutics d’Hospitals i Centres Sociosanitaris (SAFH). A les apotecaries andaluses ja s’està dispensant però només atenen en funció de les receptes que els van arribant, precisen. El Servei Andalús de Salut (SAS) especifica que es dispensa a través de les farmàcies amb recepta electrònica i que podrà prescriure’s tant per part d’atenció hospitalària com primària. A més, tal com estableix el protocol del Ministeri de Sanitat, recorden, hi haurà una validació –autovisat– prèvia per part de les estructures farmacèutiques del SAS.

A Navarra, també als hospitals

Des del Departament de Salut de Navarra informen que, igual com a Andalusia, el medicament, es dispensarà a les farmàcies i en els serveis de farmàcia dels hospitals, depenent d’on estigui sent atès el pacient. Paxlovid està indicat per al tractament de la malaltia per coronavirus en adults que no requereixen aportació d’oxigen suplementari i que tenen un risc alt de progressar a covid greu.

El fàrmac s’ha d’administrar al més aviat possible després del diagnòstic i dins dels cinc dies posteriors a l’inici dels símptomes.

La dosi recomanada és de 300 mg (dos comprimits de 150 mg) amb 100 mg de ritonavir (un comprimit de 100 mg), presos alhora per via oral cada12 hores durant cinc dies, precisen des de la Conselleria de Salut d’Andalusia. El fàrmac s’ha d’administrar al més aviat possible després del diagnòstic i dins dels cinc dies posteriors a l’inici dels símptomes. Els metges aconsellen completar el tractament de cinc dies fins i tot si el pacient requereix hospitalització per forma greu o crítica de la malaltia.

La Plataforma d’Organitzacions de Pacients (POP) demana l’«accés precoç a les noves alternatives terapèutiques»

Aquest mateix dilluns, la Plataforma d’Organitzacions de Pacients (POP) demanava l’«accés precoç a les noves alternatives terapèutiques, antivirals orals, per fer front al coronavirus en els pacients immunodeprimits». L’entitat assenyala que la limitació d’aquests nous tractaments disponibles i ha publicat un document de priorització considerant aspectes com la gravetat i/o el risc de complicacions, la resposta als tractaments disponibles i el benefici esperable.