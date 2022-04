El creixement de la fisioteràpia com a professió sanitària essencial s’ha fet més palès que mai durant els dos anys de pandèmia. Els més de 12.000 fisioterapeutes col·legiats a Catalunya reclamen tenir un presència més nombrosa en el sistema públic de salut per reduir la pressió assistencial sobre altres professionals i oferir un servei que millori la qualitat de vida de la ciutadania.

Segons els paràmetres de l’Organització Mundial de la Salut, Catalunya necessitaria integrar 2.000 fisioterapeutes més en el seu sistema sanitari, on ara tenen una presència molt escassa. Com recorda el degà del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, Ramon Aiguadé, «la pandèmia per coronavirus ha posat molt de relleu aquesta mancança de fisioterapeutes, sobretot en l’atenció primària. La presència de més fisioterapeutes en aquest àmbit hauria agilitzat molt alguns tràmits».

Hi ha molts pacients que accedeixen al CAP per patologies com ara una lumbàlgia, un esquinç o una cervicàlgia. Aquestes patologies tenen un tractament fisioterapèutic que pot agilitzar la recuperació d’aquestes afeccions, en canvi, el procediment actual s’allarga en el temps. El pacient passa pel metge de capçalera, que potser li recepta analgèsics o antiinflamatoris o bé el deriva a fer-se proves, l’acaba destinant al traumatòleg o a un altre especialista, etc.; i, per culpa d’aquesta pèrdua de temps, una primera lesió pot arribar a esdevenir crònica.

Amb l’accés a fisioteràpia o derivació directa al professional fisioterapeuta, el circuit s’escurçaria, hi hauria un estalvi econòmic i, sobretot, implicaria una millora de la salut i satisfacció del pacient. S’evitarien algunes de les baixes que actualment es donen, problemes emocionals i psicològics secundaris a un allargament dels processos i cronificacions de mals hàbits. En un informe publicat a The Lancet sobre la incorporació de la fisioteràpia al Regne Unit, es conclou que per cada lliura invertida s’ha generat un estalvi per al sistema de gairebé quatre lliures. La derivació directa cap a fisioteràpia fa el sistema molt més eficient, millora el tractament de patologies que afecten milers de ciutadans i permet alliberar metges i infermeres, reduint la pressió assistencial. Des del Col·legi de Fisioterapeutes es treballa per fer que a Catalunya el sistema sanitari ofereixi i incorpori més fisioteràpia tal i com succeeix en països del nostre entorn com França, el Regne Unit, etc.