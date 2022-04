Mercadona continua satisfaent els seus clients amb novetats cada setmana. El darrer producte que s’estrena als estants de la cadena de supermercats valenciana és un aliment per aquells que tinguin el desig de perdre pes o vulguin caure a la temptació sense remordiments. Es tracta d’un nou batut de xocolata, que manté l’intens sabor a cacau, però que conté la meitat de sucres i calories que els seus predecessors.

I és que fins ara, es podien trobar dues opcions de batut de xocolata en aquest supermercat. El primer, el normal i enriquit amb vitamines; i el segon on predomina un tant per cent de llet (90%) més alt respecte el primer. Tot i la diferència de la llet i les vitamines, aquests dos productes tenen uns valors nutritius molt similars.

Per altra banda, el que diferencia el nou producte que s’ha posat a la venda és, precisament, el valor nutritiu. Conté la meitat de sucres -es fa servir edulcorant principalment per endolcir-ho- i, per tant, gairebé la meitat de calories (37) respecte a les altres dues opcions que hi havia abans (71). L’altre aspecte a destacar és el preu: qui vulgui comprar aquest nou producte haurà de gratar-se una mica més la butxaca, ja que el cost és d’1,85 euros el paquet de 6 brics; respecte a l’1,32 que costen les altres dues opcions.