Superar el que està realitzant Mercadona pot semblar complex. Tanmateix, la cadena valenciana de supermercats setmana rere setmana demostra que vol fer sempre un pas endavant. La cadena de supermercats liderada per Juan Roig s'ha proposat (i mai més ben dit) fer les delícies dels seus clients llançant unes noves, inesperades i delicioses postres que pretenen plantar-li cara als seus famosíssims "mochis", els quals s'han situat com les postres estrella de la franquícia valenciana.

Durant els darrers dies, hem exposat alguna de les novetats que ha presentat darrerament Mercadona. Com per exemple: el nou kit de productes de bellesa de primavera, el retorn de la bossa de 300 grams de carn de pollastre per a kebab entre d'altres. No obstant això, avui reprenem el nostre passeig per l'àrea d'alimentació i et revelem quines són les postres típiques del Japó que han aterrat a Mercadona i que ja estan causant grans estralls entre els més curiosos.

El dolç preferit de "Doraemon"

A molts els resultarà familiar aquest dolç perquè es va fer molt més famós en la sèrie de dibuixos Doraemon, el gat còsmic. Les postres que Mercadona ha posat a la venda en els seus supermercats és el dorayaki. Es tracta d'un petit briox farcit de crema de cacau que ve en un paquet de quatre unitats i té un preu 1,25 euros.