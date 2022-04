Un estudi pilot liderat per la Universitat del País Basc (UPV/EHU) ha detectat a les llàgrimes potencials biomarcadors per a un diagnòstic primerenc del Parkinson, segons ha informat aquest divendres la institució acadèmica. Es tracta d'una investigació multidisciplinària, dirigida per la catedràtica de Biologia Cel·lular i directora del grup d'investigació GOBE de la UPV/EHU, Elena Vecino, que s'ha ampliat en l'actualitat a més pacients i a la qual s'han incorporat més agents amb l'objectiu de desenvolupar un test de detecció primerenca de la malaltia. El Parkinson és la segona malaltia neurodegenerativa més comuna després de l'Alzheimer i un dels principals reptes en el seu tractament és trobar marcadors clínics que permetin la classificació primerenca dels pacients i ajudin a monitoritzar la progressió de la malaltia.

Via de detecció menys invasiva En aquest moment, una de les proves de detecció de marcadors de Parkinson es realitza mitjançant punció lumbar i extracció de líquid cefalorraquidi. L'estudi intenta detectar la malaltia per una altra via menys invasiva: analitzar la llàgrima individualitzada de pacients amb Parkinson a fi de detectar biomarcadors primerencs de la patologia. Es tracta d'un estudi pioner en la detecció en quantitats molt petites (uns 5 microlitres) codirigit per la investigadora d'Ikerbasque Arantxa Acera, en el qual també han participat el neuròleg de l'Hospital de Cruces Juan Carlos Gómez i el seu equip, a més d'especialistes en oftalmologia del mateix hospital i el servei de proteòmica del CIC Biogune. Aquest estudi pilot s'ha realitzat mitjançant l'anàlisi comparada de la llàgrima de 27 persones control i 27 pacients amb Parkinson en diferents estadis de la malaltia. Els resultats, publicats a la revista Proteomes, indiquen que s'han localitzat marcadors (proteïnes) sobreexpressats a les llàgrimes de pacients amb Parkinson. Aquest estudi ha sigut el germen d'un Projecte Elkartek, liderat per la UPV/EHU, en el qual, a més de l'Hospital de Cruces, s'han incorporat els serveis de Neurologia i Oftalmologia de l'Hospital Donostia per ampliar el nombre de pacients participants. A més, també s'hi ha incorporat l'empresa Tecnalia, amb l'objectiu de desenvolupar un test de detecció primerenca de la malaltia amb els biomarcadors que siguin caracteritzats en l'estudi de proteòmica.