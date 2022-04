Avui en dia són moltes les alternatives saludables al sucre: edulcorants, estèvia… De fet, les grans cadenes de supermercats han realitzat una gran aposta per vendre productes, que en comptes de sucre, fan ús d’aquestes opcions. El sucre atempta contra la salut i també contra la bàscula; tanmateix, en els dies més grisos i amb l’estat d’ànim baix, una dosi de sucre pot ser la millor aliada.

Moltes marques s'han adaptat a la tendència dels productes sense sucre i han llançat diverses línies entorn d'aquesta nova forma d'alimentació. Avui dia en la majoria dels supermercats existeixen caramels sense sucre, alguns amb més èxit que altres, però aquesta oferta no deixa de guanyar adeptes. D'aquí ve que Mercadona hagi volgut aprofitar aquesta estirada i llanci els nous Mix Fruit 0,0% sucres per tan sols 0,95 euros la bossa.

Són realment saludables?

Cada bossa conté 100 grams de caramels de sis sabors diferents: meló, llimona, taronja, mora, maduixa i cirera. La composició nutricional xoca, ja que sorprèn la gran quantitat de zeros que té l'aliment. Zero greixos saturats, també nul en sucres, fibra i sal. L'únic valor que és superior a zero són els tres grams d'hidrats de carboni i els dos mil·ligrams de sodi, és a dir, sal. A més, també és una gran opció per aquelles persones que els encanta comptar calories. I és que cada caramel (3,3 grams) només conté 8 calories; això es tradueix a què cada 100 grams de producte només hi ha 247 calories. És a dir, la meitat de calories que contenen els caramels amb sucres afegits.