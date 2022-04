L'arròs és com la truita, cadascun a casa el prepara d'una manera diferent. Depèn de moltes variables, de la mena d'aigua i sobretot de la varietat d'arròs que utilitzem. No és el mateix preparar arròs blanc basmati que un arròs bomba. És veritat que hi ha molts tipus d'arròs i maneres de preparar-ho. Per això, us parlarem dels tipus d’arròs i de les virtuts que presenten:

L’arròs blanc

És una gran font d’hidrats de carboni. De fet, per cada 100 grams de producte hi podem trobar uns 80 d’hidrats. Això no obstant, conté uns valors molt pobres en proteïna i fibra (3 grams per cada 100).

L’arròs integral

Molta gent es pensa que és un producte ideal per aquella mena de dietes on es vol perdre pes. Tanmateix, que sigui integral no significa que es pugui aprimar menjant-lo. Cal destacar que presenta uns valors nutritius de fibra més alts que l’arròs blanc.

L’arròs ecològic

Aquesta mena d’arròs no presenta gaires millores nutritives respecte a les variants anteriors. De fet, no en presenta cap, però complex un seguit de pautes per respectar el medi ambient. Això, pot suposar que els clients hagin de gratar-se una mica més les butxaques per adquirir-ho en els diversos supermercats.

L’arròs vaporitzat

Aquest tipus d’arròs s’obté a través de sotmetre l’arròs en remull a 60 graus i a una forta pressió que elimina part del midó conservant vitamines i sals minerals. Aquest procés provoca que aquest tipus d’arròs no s’enganxi ni es passi a l’hora de cuinar. És la millor opció per aquells que els agrada estar entre fogons, però que no tenen gaire traça.

L’arròs precuinat

La millor opció per aquelles persones que no tenen gaire temps o recursos per cuinar. Moltes marques han posat a la venda gots d’arròs per cuinar al microones.

Quina és la millor opció?

La recomanació ha de ser individualitzada i s’ha de tenir en compte els requeriments energètics i objectius de cada persona. Això no obstant, cal dir que s’ha de seguir una dieta variada, ja que, així serà molt més fàcil cobrir els requeriments nutritius per tal d’aconseguir una alimentació saludable.