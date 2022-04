La carn és un aliment que conté moltes proteïnes a més de vitamines i minerals necessaris per al nostre organisme. No obstant això, pensar que és l'aliment més proteic és un error, ja que existeixen molts altres productes amb els mateixos valors nutricionals, tant d'origen animal com vegetal que podem anar alternant i que de fet són fins i tot encara més saludables. I és que l'OMS (Organització Mundial de la Salut) i l'Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició (AECOSAN) ja fa temps que van avisant que el consum de carn en excés (més de 3 vegades a la setmana) pot ocasionar trastorns cardiovasculars i altres problemes de salut.

Si bé no es tracta d'eliminar per complet la carn de la nostra dieta, sí que és aconsellable minimitzar el seu consum, motiu pel qual mostrem alguns aliments substitutius de la carn i que són molt beneficiosos per al nostre organisme: Llegums : aporten fibra, ferro i vitamines i poden prendre's com a plat únic o bé acompanyant amanides fredes.

: aporten fibra, ferro i vitamines i poden prendre's com a plat únic o bé acompanyant amanides fredes. Ous : sempre cuinats de manera saludable, ja sigui a la planxa, en truita, regirats o bullits.

: sempre cuinats de manera saludable, ja sigui a la planxa, en truita, regirats o bullits. Fruita seca : si bé cal prendre'ls amb moderació (màxim 30 g /dia), ja que són bastant calòrics, la fruita seca no pot faltar en una dieta saludable. Els podem prendre com piscolabis entre menjars o també formant part de guisats i amanides.

: si bé cal prendre'ls amb moderació (màxim 30 g /dia), ja que són bastant calòrics, la fruita seca no pot faltar en una dieta saludable. Els podem prendre com piscolabis entre menjars o també formant part de guisats i amanides. Formatges : alguns com el tipus cottage, el de Burgos o el vegà són baixos en greixos i molt saludables.

: alguns com el tipus cottage, el de o el vegà són baixos en greixos i molt saludables. Llagostins, mariscos i peixos.

Gelatina.

Verdures.

Civada i cereals com l'arròs o el blat.