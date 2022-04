El Departament de Salut ha demanat als hospitals catalans que estiguin "amatents a la possible aparició de casos" d'hepatitis en menors de 10 anys, després de detectar-se'n nombrosos al Regne Unit i tres a la resta d'Espanya. El Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat (CCAES) ha avisat les comunitats autònomes d'aquesta alerta sanitària. En el marc dels sistemes habituals de coordinació i vigilància, Vigilància Epidemiològica de Salut Pública ha informat als centres hospitalaris perquè facin les actuacions oportunes. Fins al moment, no hi ha constància de cap cas confirmat a Catalunya, ha assegurat Salut en un comunicat.

En aquest sentit, la doctora Cristina Molera, hepatòloga pediàtrica de l'Hospital Sant Joan de Déu, diu en una entrevista a l'ACN que cal estar alerta des del punt de vista sanitari, però que ara com ara l'alarma no ha de ser social.