En aquesta senzilla recepta es revela com preparar-lo en menys de deu minuts. Es necessiten els següents ingredients: set tomàquets, un pebrot vermell, cogombre, all, oli d'oliva, vinagre (preferiblement de Jerez) i sal.

Els passos de l'elaboració són molt senzills: Es renten i es tallen els tomàquets en trossos. Es reserven en un bol gran. Es pelen els cogombres i es tallen en trossos generosos. Es reserven al costat dels tomàquets. El pebrot, el mateix, es renta i es talla. Es pela un gra d'all i s'incorpora. També un doll d'oli, un altre de vinagre i la sal. Així mateix, una tassa d'aigua freda. Si pot ser de la nevera.

Una vegada tenim tots els ingredients en un bol o una olla, s'han de triturar amb una batedora. Si es prefereix que el gaspatxo tingui una textura més lleugera, semblant a una sopa, ha d'agregar-se-li més aigua durant el triturat. Rectificar de sal i conservar en la nevera fins a just abans de servir.

Un altre ingredient molt habitual és afegir-li pa dur de fogassa al gaspatxo abans de triturar-lo tot. També se li poden afegir espècies com el comí. A més a més hi ha qui li tira un quart de ceba a l'elaboració.

Hi ha també qui li agrada innovar amb els gaspatxos. De fet, avui dia no sols es fa de tomàquet. També són freqüents els gaspatxos en els quals l'ingredient principal són les maduixes, el préssec o fins i tot el kiwi. En aquests casos solen utilitzar-se els ingredients ja citats afegint la fruita. La idea és que, malgrat portar fruita, que conté sucre, aquest sigui un plat salat, per la qual cosa no es prescindeix ni de la sal, ni de l'all, ni de cap altre ingredient.

A l'hora de servir és també freqüent fer-ho al costat d'uns glaçons, per a tractar de conservar-ho el més fred possible.