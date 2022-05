Normalment, la clau per a aprimar-se no és tant el que menges sinó la quantitat que ingereixes. Els nutricionistes asseguren que tots els aliments que són naturals, és a dir, que no han estat processats, són beneficiosos per a la teva salut. La raó? El vell axioma que has de “menjar de tot” per a ser saludable. Un dels nutricionistes més seguits en xarxes socials (“Món en forma” en Instagram) posava un exemple molt gràfic. L'oli d'oliva verge extra (AOVE) és un dels millors productes que pots consumir per les seves propietats nutritives, però has de fer-ho de manera controlada. Tres cullerades al dia, per exemple, t'aportaran 360 calories.

La clau és que aquestes calories siguin “ben aprofitades”. Sens dubte si uses aquestes cullerades per a preparar un esmorzar ric i nutritiu serà molt més beneficiós que si esmorzes dolços com a alt valor calòric i poc valor nutricional que l'única cosa que faran és engreixar-te i sumar calories buides a la teva dieta.

Perdre pes no és, ni de bon tros, una tasca complicada si saps com afrontar-la. I és que en aquest sentit els nutricionistes insisteixen una vegada i una altra que el més important és caure en els que es denomina un dèficit calòric. És a dir: no hi ha secret cap ni dieta miracle que et pugui ajudar. Has de tenir en compte les calories que consumeixes durant el dia i les que ingereixes. I el que menges ha de ser menor que el que gastes. Fer un altre tipus de règim més estricte (com els que embenin moltes grans cadenes), només farà que de sobte baixis molts quilos i els recuperis en un curt període de temps. És el que es coneix com el tan temut “efecte rebot”. Però com lluitem contra això? D'una manera molt senzilla.

No obstant això, a l'hora de començar una rutina saludable hi ha un únic aliment que has d'eliminar de la teva alimentació. Es tracta del sucre. Fent fora aquest producte de la teva dieta aconseguiràs perdre pes, fins a cinc quilos en un sol mes. Quins aliments són els principals que has d'eliminar? Begudes ensucrades, brioixeria, productes industrials. Cuidar l'alimentació en els menjars més importants del dia com el desdejuni es tradueix en resultats sorprenents a curt termini.

El menjar sa no és sinònim d'ingerir només amanides d'enciam i tomàquet ni passar gana a tota hora. Existeixen multitud d'aliments baixos en calories que són un aliat fonamental per a suportar la dieta i emprar com a snack entre menjars.