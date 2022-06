El cap de secció del Servei de Medicina Interna de l’Hospital de Dexeus de Barcelona, Jordi Robert, apunta que la covid persistent no és una malaltia nova, sinó que podria ser en realitat una síndrome de fatiga crònica desencadenada pel virus SARS-CoV-2.

Robert, que és especialista en fatiga crònica, ha publicat un editorial en l’últim número de la revista ‘Medicina Clínica’ en què replanteja l’estatus de la denominada covid persistent i posa en dubte que es tracti d’una nova malaltia.

«Fins ara, i no amb consens absolut, s’han identificat tres situacions clíniques relacionades amb la infecció per la covid», segons Robert.

«La primera serien les manifestacions clíniques a conseqüència del mal sobre diferents òrgans produït per la infecció; la segona, les manifestacions secundàries a causa d’un ingrés hospitalari o a la uci o del tractament de la infecció, i la tercera, la que genera més incertesa i dubtes, és l’anomenada covid persistent», explica el doctor.

Els metges defineixen la covid persistent com una sèrie de símptomes que persisteixen durant 4-12 setmanes després de la infecció, fins i tot en formes lleus i asimptomàtiques, que no es poden explicar per un diagnòstic alternatiu.

Aquests símptomes són: fatiga, dificultat per pensar o concentrar-se, ortostatisme, palpitacions i dolor muscular i articular, i tots empitjoren després de l’esforç.

Els mateixos símptomes

Segons Robert, l’encefalomielitis miàlgica, més coneguda com a síndrome de fatiga crònica, presenta també aquests símptomes, que, en els dos casos, impedeixen fer tasques quotidianes i empitjoren la qualitat de vida dels pacients.

«Sospitem, tot i que encara no hem sigut capaços de demostrar-ho, que algunes infeccions víriques estan relacionades amb l’inici de la síndrome de la fatiga crònica», afirma Robert.

«Tot això fa que ens preguntem si hi ha alguna diferència entre els pacients diagnosticats amb covid persistent i els pacients diagnosticats amb síndrome de fatiga crònica», reflexiona l’especialista.

Segons Robert, «si acceptem que la covid persistent és una fatiga crònica desencadenada per la infecció per coronavirus, hauríem de tractar la covid persistent com una malaltia crònica. I, en el sentit contrari, hauríem de comprovar que els tractaments que funcionen en covid persistent són igualment útils en pacients diagnosticats de síndrome de fatiga crònica».

Robert conclou l’editorial afirmant que, segons el seu parer, s’hauria de plantejar el canvi de denominació de la covid persistent i suggereix que potser la pandèmia per la covid «ens estigui portant a una altra pandèmia, aquesta vegada d’una malaltia coneguda, com ho és la síndrome de la fatiga crònica».