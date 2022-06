L'obesitat és una malaltia crònica que afecta una quarta part de la població dels països desenvolupats. Una patologia que afecta aspectes biològics, psicològics i socials de les persones i que s'associa amb un major risc de desenvolupar malalties cardiovasculars, a un increment de la mortalitat i d'una disminució de la qualitat de vida. Segons l'OMS, cada any moren prop de 3 milions de persones a tot el món per causes associades a l'obesitat.

Aquesta setmana s'ha difós un estudi que alguns experts aguren com la solució definitiva a l'obesitat. L'ha publicat 'The New England of Medicine', una de les revistes mèdiques més prestigioses a nivell mundial, que apunta als beneficis de la Tirzepatida per al tractament de l'obesitat. És un fàrmac desenvolupat com a teràpia enfront de la diabetis tipus 2 que, si s'ha de jutjar pels resultats podria ser un "important aliat" per a combatre el sobrepès.

Els pacients amb sobrepès i obesitat que van rebre la dosi més alta van registrar pèrdues del 22,5% del seu pes corporal

Es tracta d'un medicament que s'injecta cada setmana. En l'estudi realitzat, els pacients amb sobrepès i obesitat que van rebre la dosi més alta (15 mg) van registrar pèrdues del 22,5% del seu pes corporal. També es van reduir els nivells de triglicèrids un 27%, i van registrar una remissió del 95% de l'estat de prediabetes. Només un 3% dels pacients no van perdre pes.

L'estudi, anomenat Sumrount-1, constata que més del 20% dels pacients van perdre un 30% delseu pes, resultats que s'aproximen en efectivitat als quals poden produir-se amb una cirurgia bariàtrica. Per descomptat, els qui van participar en la recerca també van rebre assessorament per a seguir una dieta saludable amb un dèficit diari de 500 calories, així com almenys 150 minuts d'activitat física cada setmana. I és que no cal oblidar que una correcta alimentació i la pràctica d'exercici físic regular són pilars bàsics per a aconseguir una adequada pèrdua de pes

Efectes secundaris i quan es comercialitzarà la tirzepatida

Alguns participants han patit efectes secundaris grastrointestinals després de prendre el fàrmac, però en el cas de produir-se solen ser lleus o moderats i són més freqüents a l'inici del tractament i en anar augmentant la dosi

La Tircepatida no està aprovat per a la seva comercialització a Espanya i encara caldrà esperar. Al maig va ser autoritzat per la FDA, l'autoritat del medicament als Estats Units, però només per a pacients amb diabetis mellitus tipus 2.

El treball publicat va realitzar un seguiment a 2.539 individus amb un índex de massa corporal (IMC) superior a 30 -considerat obesitat- o d'almenys 27 -es considera que existeix sobrepès a partir d'un IMC de 25- amb algun factor associat, a més, de risc cardiovascular.

Les pèrdues de pes aconseguides amb la teràpia van ser "molt substancials i inusuals" per a un fàrmac obesitat "si es comparen els resultats amb els aconseguits amb altres fàrmacs en assajos en fase 3", destaquen els investigadors en la revista científica.