Segons els especialistes, es considera que hi ha diarrea quan es fan tres o més deposicions diàries i aquestes són líquides o pastoses. Les diarrees són un dels trastorns més comuns. Normalment són lleus i solen durar com a molt una setmana, però de vegades poden anar acompanyades de febre, dolor, inflor abdominal, nàusees i vòmits.

Les causes que la provoquen són múltiples. Bacteris, virus, toxines… També pot ser provocada per alguns medicaments, per una cirurgia abdominal, per un procés inflamatori de la mucosa intestinal i un llarg etcètera.

I encara que hem d'insistir que generalment es tracta d'episodis lleus i autolimitats en el temps, també és important tenir en compte que en alguns casos requereix que un professional sanitari la valori.

Quan hem d'anar al metge per la diarrea?

Quan? Doncs segons indica la Societat Espanyola d'Endocrinologia i Nutrició (SEEN), quan afecta menors de 12 anys o més grans de 75 anys i quan no millora 48 hores després de rebre tractament.

També quan la febre que l'acompanya és molt alta (més de 38.5), si es detecta moc o sang a la femta o si els vòmits fan impossible que el pacient pugui alimentar-se.

El problema d'aquest tipus d'episodis és que, si persisteixen en el temps o són molt copiosos pot provocar que el pacient es deshidrati, perdi sals minerals i baixi de pes de forma brusca.

Què hem de menjar?

La SEEN dóna algunes pautes nutricionals per controlar els efectes d'un episodi de diarrea.

Per evitar la deshidratació, la ingestió de líquids és fonamental. Cal prendre uns 2 o 3 litres diaris al llarg de tot el dia en dosis petites però freqüents. Es pot amanir l'aigua amb llimona natural i sucre, infusions, fins i tot prendre el brou amb què es cou l'arròs. Hi ha també fórmules de rehidratació a les farmàcies per als més petits o per als ancians.

Podem reposar l´aigua i les sals que perdem a causa de la diarrea mitjançant solucions rehidratants preparades a casa. La SEEN ens dóna una recepta: Un litre d'aigua bullida o embotellada, mitja cullerada de bicarbonat, 2 o 3 cullerades de sucre i el suc de 2 o 3 llimones. Si la deixem a frigorífic millorarem el seu sabor i la prendrem en petites quantitats cada 1-2 hores per completar un total de 2-3 litres diaris.

Poques hores després de l'inici dels símptomes en casos lleus, o a partir de les 24 hores en casos més greus, es pot començar a seguir una dieta astringent a base de pa torrat que no sigui integral, patates, sèmola d'arròs, arròs, pastanagues, peix, pollastre a la planxa… sempre cuits. També podem incloure fruita com els plàtans, poma sense pell, fruites en almívar, iogurt natural descremat o codonyat.

Aquests aliments s'han de consumir sempre que es tingui gana, en racions petites i amb més freqüència de la normal.

Els aliments no han d'estar ni gaire freds ni gaire calents.

I per evitar perllongar la diarrea hi haurà productes que durant alguns dia no hem de tastar en cap cas, com els fregits, els embotits i la resta d'aliments grassos. Tampoc no estan indicades les verdures, els llegums, els fruits secs i les fruites amb pell. Per descomptat, mentre les nostres visites al bany no millorin, queden fora del nostre menú les begudes gasoses, el cafè, l'alcohol, la llet o la xocolata.