Per als fanàtics de l'emblemàtica actriu no és cap secret que Julia Roberts pateixi púrpura trombocitopènica idiopàtica, una malaltia rara i força desconeguda que afecta de manera autoimmune el torrent sanguini. No és una malaltia especialment preocupant, ja que el PTI no sol ser mortal, però sí que cal anar amb compte amb els cops. Per què?

La malaltia afecta la coagulació de la sang ja que els anticossos confonen les plaquetes amb enemics, motiu pel qual els ataquen i eliminen. Les plaquetes del torrent sanguini són les principals encarregades de la coagulació, per la qual cosa resulta molt més fàcil que apareguin hematomes entre altres qüestions. Les dones mostren períodes amb secrecions de sang molt més elevades, mentre que als nens els resulta molt més difícil aturar les hemorràgies nasals que apareixen periòdicament quan encara som infants. Detectar aquesta malaltia és realment fàcil ja que els malalts de la mateixa mostren un nivell de plaquetes anòmal a les anàlisis de sang. D'aquesta manera, és una cosa que té una solució fàcil.